25 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 25 de enero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza

El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este domingo 25 de enero las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable con precipitaciones y nevadas aisladas. Algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 12º en Uspallata, 6° en Punta de Vacas, 3º en Puente del Inca y 2° en Las Cuevas.

Lee además
Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares
No puede salir de Chile

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 24 de enero de 2026.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 24 de enero

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Internacional Los Libertadores, aduana, paso a chile.jpeg
Cómo está hoy el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está hoy el Paso Internacional Los Libertadores.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 23 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 21 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero

Liberan el parador de Penitentes y se reducen las demoras en el Paso a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

LO QUE SE LEE AHORA
Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Las Más Leídas

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo
Violencia en Perdriel

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata
Circular con precaución

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares
No puede salir de Chile

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Comprar ropa por kilo, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados
¿NUEVOS HÁBITOS?

Comprar ropa por kilo en Mendoza, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados