Habilitaron el parador de Penitentes por las largas demoras en el Paso a Chile

Miles de mendocinos que iniciaron sus vacaciones este lunes decidieron cruzar a Chile por el Paso Internacional Los Libertadores . Esta situación provocó un colapso en el cruce fronterizo y hacia las 17.30 se registraban largas filas de vehículos sobre la ruta y, por ende, entre cuatro y cinco horas de demoras .

Como consecuencia de ello, las autoridades argentinas activaron el protocolo de Alta Montaña y habilitaron un "pulmón" de aparcamiento para vehículos livianos , en el parador de Los Penitentes habilitado para esa función .

“Se inicia aparcamiento en parador Los Penitentes por lapso de una hora a efectos de descomprimir Los Libertadores y evitar colapso del complejo aduanero ”, señalaron desde Vialidad Nacional.

La atención en la Aduana desde Mendoza a Chile registraba una demora de cuatro horas a las 17.20, en tanto que en el complejo Roque Carranza (De Chile a Argentina) la espera se aproximaba a una hora .

Cuántos vehículos cruzaron por el Paso a Chile el domingo 18 de enero

Según información de la coordinación argentina, el domingo se movilizaron unas 14 mil personas por el cruce internacional.

De esa cantidad, 6.964 ingresaron a la provincia por el Paso Cristo Redentor (1.419 vehículos y 47 colectivos); en tanto que cruzaron al vecino país 7.090 personas, distribuidas en 1.502 vehículos y 44 ómnibus.

Qué es el protocolo de Alta Montaña y cuándo se aplica

Se presentó en abril de 2024, con el objetivo de ordenar el tránsito en momentos de colapso del cruce internacional. Si bien está pensado principalmente para camiones y para épocas de cierre del túnel, también se utiliza para jornadas en las que se registran altas demoras.

Para descomprimir el tránsito y evitar que los conductores queden varados a la vera de la ruta durante largas horas, sin asistencia, se habilitan distintos paradores con buena capacidad estacionamiento, donde se prestan los servicios básicos.

Entre los playones de estacionamiento se encuentra el ACI cargas, ubicado en Ruta 7 kilómetro 1151; el aparcamiento de la estación de servicio YPF sobre Ruta 7; y en Doña Carmen, sobre Ruta 7 kilómetro 1148, entre otros.