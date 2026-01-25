Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael , denominada "Tierra de Sueños" , coronó a Azul Micaela Antolinez , del distrito El Nihuil , como la nueva soberana departamental 2026 sucesora de Sofía Zingaretti , quien le entregó los atributos.

La joven fue coronada en su fiesta "El Canto del Lago, La Voz de Mi Pueblo" en diciembre pasado. Representará a la comuna sureña en el acto central de la Vendimia, que se celebrará el próximo 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

Mal clima en Mendoza Hebe Casado, presente en la Vendimia de San Rafael: preocupación por las tormentas y los daños

Lo que dejó San Rafael celebró su Vendimia con "Tierra de Sueños", un show histórico de baile, tecnología y alegría

Mientras que la virreina y embajadora de la Ganadería y Zonas Áridas , fue elegida Julieta Romero de Las Paredes y la representante del Canto y La Melesca fue la reina del Real del Padre, Lourdes Valentina Fenoy Guizzardi.

"Muy buenas noches, que gran honor y desafío me han concedido el día de hoy", comenzó diciendo la soberana y continúo: "es un desafío representar una tierra tan noble y rica, no solo represento un departamento sino el alma de la gente".

Además, la joven enfatizó: "los sanrafaelinos levantan la cabeza ante cualquier adversidad". Por último, la representante de El Nihuil dio las gracias a su familia, al municipio y a toda la gente que se acercó Chacho Santa Cruz.

Tierra de Sueños, la fiesta de San Rafael

La elección de la reina se dio al finalizar “Tierra de Sueños”, la obra propuso un viaje narrativo sobre el origen de San Rafael: la transformación del desierto en paraíso mediante el trabajo colectivo y la gestión del agua.

Tierra de Sueños San Rafael Piquín Hernán Piquín.

Esta edición contó con un atractivo adicional de renombre internacional: la participación de Hernán Piquín. El reconocido bailarín no solo formó parte de uno de los cuadros principales de baile durante el acto central, sino que también se desempeñó con un rol fundamental detrás de escena como coreógrafo de la fiesta, aportando su técnica y experiencia al cuerpo de baile local.

La Vendimia de San Rafael repite con Los Nocheros

El calendario vendimial continuará el domingo 25 de enero con la repetición de “Tierra de Sueños”. Aquellos que no pudieron asistir el sábado, o deseen revivir la experiencia, tendrán una nueva oportunidad de disfrutar del despliegue artístico. Como broche de oro de la segunda noche, el grupo salteño Los Nocheros subirá al escenario para brindar un show que promete repasar sus grandes éxitos folclóricos.