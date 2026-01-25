25 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

La representante de El Nihuil es la nueva soberana que representará a San Rafael el 7 de marzo en la fiesta Nacional de la Vendimia.

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.

La joven fue coronada en su fiesta "El Canto del Lago, La Voz de Mi Pueblo" en diciembre pasado. Representará a la comuna sureña en el acto central de la Vendimia, que se celebrará el próximo 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

Lee además
San Rafael celebró su Vendimia con Tierra de Sueños, un show histórico de baile, tecnología y alegría
Lo que dejó

San Rafael celebró su Vendimia con "Tierra de Sueños", un show histórico de baile, tecnología y alegría
hebe casado, presente en la vendimia de san rafael: preocupacion por las tormentas y los danos
Mal clima en Mendoza

Hebe Casado, presente en la Vendimia de San Rafael: preocupación por las tormentas y los daños
image
Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.

Mientras que la virreina y embajadora de la Ganadería y Zonas Áridas, fue elegida Julieta Romero de Las Paredes y la representante del Canto y La Melesca fue la reina del Real del Padre, Lourdes Valentina Fenoy Guizzardi.

El saludo del Azul, a nueva reina de San Rafael

"Muy buenas noches, que gran honor y desafío me han concedido el día de hoy", comenzó diciendo la soberana y continúo: "es un desafío representar una tierra tan noble y rica, no solo represento un departamento sino el alma de la gente".

Además, la joven enfatizó: "los sanrafaelinos levantan la cabeza ante cualquier adversidad". Por último, la representante de El Nihuil dio las gracias a su familia, al municipio y a toda la gente que se acercó Chacho Santa Cruz.

Tierra de Sueños, la fiesta de San Rafael

La elección de la reina se dio al finalizar “Tierra de Sueños”, la obra propuso un viaje narrativo sobre el origen de San Rafael: la transformación del desierto en paraíso mediante el trabajo colectivo y la gestión del agua.

Tierra de Sueños San Rafael Piquín
Hernán Piquín.

Hernán Piquín.

Esta edición contó con un atractivo adicional de renombre internacional: la participación de Hernán Piquín. El reconocido bailarín no solo formó parte de uno de los cuadros principales de baile durante el acto central, sino que también se desempeñó con un rol fundamental detrás de escena como coreógrafo de la fiesta, aportando su técnica y experiencia al cuerpo de baile local.

La Vendimia de San Rafael repite con Los Nocheros

El calendario vendimial continuará el domingo 25 de enero con la repetición de “Tierra de Sueños”. Aquellos que no pudieron asistir el sábado, o deseen revivir la experiencia, tendrán una nueva oportunidad de disfrutar del despliegue artístico. Como broche de oro de la segunda noche, el grupo salteño Los Nocheros subirá al escenario para brindar un show que promete repasar sus grandes éxitos folclóricos.

Temas
Seguí leyendo

Voces que hacen historia: dos locutores de CTC fueron reconocidos por su trayectoria en la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael vive una puesta histórica con Hernán Piquín

Entre danza, teatro y música, Tupungato palpita su Fiesta de la Vendimia

A 90 años de la Fiesta de la Vendimia, reconocieron a los músicos que marcaron su historia

Virginia Gómez Coronel, la reina que sanó sus heridas para brillar en Vendimia

"Tierra de Sueños", la Vendimia de San Rafael, lista para emocionar

El Teatro Independencia homenajeará a músicos de la Fiesta de la Vendimia

Fiesta de la Vendimia en General Alvear: un espectáculo que une río, tierra y comunidad

LO QUE SE LEE AHORA
San Rafael celebró su Vendimia con Tierra de Sueños, un show histórico de baile, tecnología y alegría
Lo que dejó

San Rafael celebró su Vendimia con "Tierra de Sueños", un show histórico de baile, tecnología y alegría

Las Más Leídas

Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza
El clima

Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo
Violencia en Perdriel

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 24 de enero de 2026.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 24 de enero

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas.
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

El desgarrador relato de un productor mendocino tras el granizo: Una vendimia que no ocurre
Desolación

El desgarrador relato de un productor mendocino tras el granizo: "Una vendimia que no ocurre"