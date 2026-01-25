San Rafael celebró su Vendimia con "Tierra de Sueños", un show histórico de baile, tecnología y alegría

La noche del 25 de enero marcó para San Rafael la realización de un nuevo acto de la Fiesta de la Vendimia 2026 , en el que miles de sanrafaelinos, junto a autoridades provinciales y departamentales , disfrutaron de un evento histórico. Pese a un retraso inicial provocado por una alerta meteorológica, “Tierra de Sueños” logró concretarse con un impactante espectáculo de drones, danza y color, y la participación especial de Hernán Piquín .

La jornada comenzó de manera accidentada, cuando la fiesta federal, programada para las 22 , debió demorarse 30 minutos debido a las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, la masiva presencia de público en las inmediaciones del Teatro Griego Chacho Santa Cruz dejó en claro que el acto sanrafaelino no se suspendería por nada.

Mal clima en Mendoza Hebe Casado, presente en la Vendimia de San Rafael: preocupación por las tormentas y los daños

Fiesta en el Chacho Santa Cruz Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Una vez finalizada la espera, llegaron las primeras emociones de la noche. Además de la presencia de autoridades locales y provinciales, entre ellas la vicegobernadora Hebe Casado y el intendente de San Rafael , Omar Félix , se realizaron reconocimientos a personas que hicieron historia, en el marco de los 90 años que cumple la festividad provincial .

Bajo un cielo cubierto de nubes, el público dirigió su mirada hacia lo alto por un motivo especial: antes del inicio del acto, una gran cantidad de drones se coordinó para formar figuras emblemáticas como la Virgen de la Carrodilla , un racimo de uvas y el nombre de la fiesta . Se trató del primer show de drones en la historia vendimial .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Con una puesta en escena que sorprendió y generó gran expectativa, el acto central avanzó ante un anfiteatro colmado. Voces y aplausos acompañaron una propuesta de luces, historia y danza que retrató la identidad vitivinícola de Mendoza y del departamento.

Más de 200 artistas dieron vida a escenas únicas y cargadas de simbolismo. El cierre del espectáculo tuvo como protagonista al bailarín Hernán Piquín, acompañado por una locución que retomó el nombre del acto vendimial, sellando una noche inolvidable.

La jornada histórica continuó con la elección de las nuevas reinas. Cada candidata ingresó de la mano de integrantes de la Federación Gaucha y recibió mensajes emotivos, mientras el público aguardaba a sus nuevas representantes entre aplausos, gritos y bocinazos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Cómo continuará la Vendimia en San Rafael

Tras el acto central, el departamento continuará con los festejos este domingo 26 de enero, con el acto de repetición, que contará con la presentación de Los Nocheros.

La celebración sumará además una propuesta innovadora el lunes 27 de enero, cuando el Anfiteatro Chacho Santa Cruz sea escenario de un “Sunset de Vendimia”, pensado para atraer al público joven y a turistas.