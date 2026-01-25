25 de enero de 2026
{}
Hebe Casado, presente en la Vendimia de San Rafael: preocupación por las tormentas y los daños

La vicegobernadora de Mendoza llegó al Teatro Griego Chacho Santa Cruz para participar del acto departamental, aunque no dejó pasar las recientes condiciones climáticas adversas.

24 enero - Hebe Casado - vendimia 2026

Hebe Casado en la Vendimia de San Rafael: qué dijo

Siempre es muy lindo ser parte de esta fiesta, una celebración que caracteriza a los sanrafaelinos y que nos llena de orgullo. Año tras año se superan en calidad artística, con cuadros de gran nivel, y esperamos que este año no sea la excepción ”, expresó Casado.

En medio de una alerta meteorológica, la vicegobernadora manifestó su preocupación por la caída de granizo y las intensas lluvias de los últimos días, así como por las crecidas que afectaron el tránsito en distintos puntos de la provincia. “Hemos tenido un día complicado, con mucha agua circulando por zanjones y cauces. Por eso pedimos especial precaución a quienes se encuentren en Valle Grande, Los Reyunos o deban transitar por sectores como Pobre Diablo y El Molino ”, remarcó.

Al destacar a la Vendimia como una fiesta federal que representa a la provincia ante el mundo y rinde homenaje al “esfuerzo de los productores de cada departamento”, Casado expresó su deseo de que puedan realizarse los actos vendimiales en todo el territorio. “Es fundamental que todos los departamentos tengan su Vendimia y que luego nos encontremos en Mendoza, en la primera semana de marzo, para vivir juntos la Vendimia Nacional y la elección ”, concluyó.

