Un conductor se quedó dormido en el Paso a Chile y volcó: viajaba con su familia

Vuelco en el paso a Chile: Intervino Gendarmería Nacional y el test de alcoholemia dio negativo.

Esta mañana se registró un nuevo accidente vial en el Paso a Chile , sobre la Ruta Nacional 7 , a la altura de Horcones , donde un vehículo familiar volcó en solitario . En el auto viajaban cinco personas , incluidos un menor y dos adultos mayores. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad .

El suceso tuvo lugar cuando el conductor de 31 años se quedó dormido al volante alrededor de las 6:25 de la mañana, perdió el dominio del vehículo y terminó cayendo hacia el lateral del puente ubicado en ese sector de la ruta. El siniestro se produjo sin la participación de otros vehículos.

No puede salir de Chile Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 25 de enero

En el automóvil viajaban cinco personas , entre ellas un menor de edad , dos adultos mayores y un matrimonio —de 31 y 30 años— , siendo los adultos los padres del conductor . A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad .

No obstante, debido a las bajas temperaturas de la zona, la familia fue trasladada de manera preventiva al Hospital de Uspallata .

vuelco solitario horcones paso a chile los libertadores familia No hubo heridos de gravedad y la ruta quedó transitable. Foto: Gendarmería Nacional.

Tras el accidente, intervino personal de Gendarmería Nacional, que trabajó en el lugar para asistir a los ocupantes, asegurar la zona y garantizar la circulación vehicular sobre la Ruta 7, uno de los principales corredores internacionales que conectan Argentina y Chile.

Como parte del procedimiento habitual, se realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo, con 0 gramos de alcohol en sangre.

Cómo se encuentra el Paso Internacional Los Libertadores

Las autoridades informaron que la calzada ya quedó liberada y el tránsito puede circular con normalidad por alta montaña. El sistema se encuentra abierto este domingo 25 de enero las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por zonas de montaña, especialmente en trayectos extensos como el Paso Internacional Cristo Redentor, donde el cansancio y la fatiga pueden convertirse en factores de riesgo determinantes para la conducción.