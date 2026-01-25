25 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Circular con precaución

Un conductor se quedó dormido en el Paso a Chile y volcó: viajaba con su familia

El conductor se habría quedado dormido y perdió el control del vehículo. Viajaban cinco personas, entre ellas un menor. El estado del Paso Los Libertadores.

Vuelco en el paso a Chile: Intervino Gendarmería Nacional y el test de alcoholemia dio negativo.

Vuelco en el paso a Chile: Intervino Gendarmería Nacional y el test de alcoholemia dio negativo.

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional.
 Por Celeste Funes

Esta mañana se registró un nuevo accidente vial en el Paso a Chile, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Horcones, donde un vehículo familiar volcó en solitario. En el auto viajaban cinco personas, incluidos un menor y dos adultos mayores. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

Accidente en el Paso a Chile: volcó un vehículo familiar en Ruta 7

El suceso tuvo lugar cuando el conductor de 31 años se quedó dormido al volante alrededor de las 6:25 de la mañana, perdió el dominio del vehículo y terminó cayendo hacia el lateral del puente ubicado en ese sector de la ruta. El siniestro se produjo sin la participación de otros vehículos.

Lee además
El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 25 de enero
Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares
No puede salir de Chile

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

En el automóvil viajaban cinco personas, entre ellas un menor de edad, dos adultos mayores y un matrimonio —de 31 y 30 años—, siendo los adultos los padres del conductor. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad.

No obstante, debido a las bajas temperaturas de la zona, la familia fue trasladada de manera preventiva al Hospital de Uspallata.

vuelco solitario horcones paso a chile los libertadores familia
No hubo heridos de gravedad y la ruta quedó transitable.

No hubo heridos de gravedad y la ruta quedó transitable.

Tras el accidente, intervino personal de Gendarmería Nacional, que trabajó en el lugar para asistir a los ocupantes, asegurar la zona y garantizar la circulación vehicular sobre la Ruta 7, uno de los principales corredores internacionales que conectan Argentina y Chile.

Como parte del procedimiento habitual, se realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo, con 0 gramos de alcohol en sangre.

Cómo se encuentra el Paso Internacional Los Libertadores

Las autoridades informaron que la calzada ya quedó liberada y el tránsito puede circular con normalidad por alta montaña. El sistema se encuentra abierto este domingo 25 de enero las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por zonas de montaña, especialmente en trayectos extensos como el Paso Internacional Cristo Redentor, donde el cansancio y la fatiga pueden convertirse en factores de riesgo determinantes para la conducción.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 24 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 23 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 21 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero

Liberan el parador de Penitentes y se reducen las demoras en el Paso a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelco y alcohol al volante: un joven fue notificado por infracción a la Ley 9099.
Alcohol al volante

Volcó en Luján, quedó atrapado en el vehículo y dio positivo en alcoholemia: qué ocurrió

Las Más Leídas

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata
Circular con precaución

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares
No puede salir de Chile

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

San Rafael celebró su Vendimia con Tierra de Sueños, un show histórico de baile, tecnología y alegría
Lo que dejó

San Rafael celebró su Vendimia con "Tierra de Sueños", un show histórico de baile, tecnología y alegría

Siguen las tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 en Mendoza.
El clima

Alerta naranja por tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero en Mendoza