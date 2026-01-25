25 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El clima

Alerta naranja por tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero en Mendoza

Se espera un domingo, con tormentas, posible granizo y muy inestable en la provincia de Mendoza. Qué dice el pronóstico extendido.

Siguen las tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 en Mendoza.

Siguen las tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 en Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 25 de enero una jornada muy inestable, con tormentas de intensidad moderada a severa, algunas con granizo, y vientos fuertes. Mientras que Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja.

image

Desde las 18, se espera circulación del oeste con velocidades de 40 a 45 km/h, afectando el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Sur. Entre las 21 y 22, el viento rotará al sur, manteniendo su intensidad y alcanzando la zona Este, San Rafael y General Alvear. Las tormentas más intensas se darán desde las 18 en la franja oeste, desplazándose luego hacia el Este, donde la inestabilidad persistirá hasta la madrugada del lunes.

Lee además
tormentas fuertes y granizo: el pronostico para este sabado 24 en mendoza
El clima

Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas.
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Máxima: 31°C | Mínima: 16–21°C (según zona).

Tormentas y granizo este domingo en Mendoza: a qué zonas afectará

Amanecerá inestable en el Sur provincial por continuidad de la tormenta del día anterior, mejorando hacia las 10.

Desde las 14., se reactiva la convección en el Oeste de Gran Mendoza, Oeste del Valle de Uco, Oeste de San Rafael y Malargüe. Las precipitaciones serán moderadas a severas en el Valle de Uco y Malargüe, extendiéndose nuevamente hacia el Gran Mendoza y zona Este en el transcurso de la noche.

No se descarta la caída de granizo en las tres zonas cultivadas (Norte, Este y Valle de Uco). Las tormentas serán de carácter importante y prolongado durante la jornada.

En Alta Montaña se esperan precipitaciones y mal tiempo desde las 16, afectando inicialmente la parte norte, extendiéndose a la parte central y sur de la cordillera.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Lunes 26 de enero: parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C.
  • Martes 27 de enero: jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Se prevén tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.
  • Miércoles 28 de enero: continuará el calor, con cielo variable, vientos leves del este y tormentas aisladas nocturnas. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.
Temas
Seguí leyendo

El granizo llegó al Valle de Uco y al Sur provincial: ¿Siguen las tormentas el fin de semana?

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

Mitos y verdades: ¿qué hay de cierto en "lo que mata es la humedad"?

Sigue el calor y habrá tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Sigue el calor: qué dice el pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero en Mendoza

Tras el domingo fresco, vuelve el calor: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Baja la temperatura: el pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 18 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Las Más Leídas

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo
Violencia en Perdriel

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata
Circular con precaución

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares
No puede salir de Chile

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Comprar ropa por kilo, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados
¿NUEVOS HÁBITOS?

Comprar ropa por kilo en Mendoza, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados