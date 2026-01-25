Alerta naranja por tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero en Mendoza

Siguen las tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 25 de enero una jornada muy inestable , con tormentas de intensidad moderada a severa , algunas con granizo , y vientos fuertes . Mientras que Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja .

Desde las 18 , se espera circulación del oeste con velocidades de 40 a 45 km/h , afectando el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Sur . Entre las 21 y 22 , el viento rotará al sur , manteniendo su intensidad y alcanzando la zona Este, San Rafael y General Alvear . Las tormentas más intensas se darán desde las 18 en la franja oeste, desplazándose luego hacia el Este , donde la inestabilidad persistirá hasta la madrugada del lunes .

Amanecerá inestable en el Sur provincial por continuidad de la tormenta del día anterior, mejorando hacia las 10.

Desde las 14., se reactiva la convección en el Oeste de Gran Mendoza, Oeste del Valle de Uco, Oeste de San Rafael y Malargüe. Las precipitaciones serán moderadas a severas en el Valle de Uco y Malargüe, extendiéndose nuevamente hacia el Gran Mendoza y zona Este en el transcurso de la noche.

No se descarta la caída de granizo en las tres zonas cultivadas (Norte, Este y Valle de Uco). Las tormentas serán de carácter importante y prolongado durante la jornada.

En Alta Montaña se esperan precipitaciones y mal tiempo desde las 16, afectando inicialmente la parte norte, extendiéndose a la parte central y sur de la cordillera.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza