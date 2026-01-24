24 de enero de 2026
Tragedia en La Pampa: murió un intendente en un accidente vial

Nazareno Cruz Otamendi, falleció este sábado por la mañana tras protagonizar un trágico accidente vial junto a su familia.

Tragedia en La Pampa: murió un intendente en un accidente vial.

El intendente de la localidad de Quehué en La Pampa, Nazareno Cruz Otamendi, falleció este sábado por la mañana tras protagonizar un trágico accidente vial en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18.

Cómo fue el accidente vial

El fatal episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana cuando a un camión tipo grúa, que circulaba en sentido contrario, se le "desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja" e impactó de lleno contra el lateral del conductor de la camioneta Fiat Strada en la que viajaba el mandatario junto a su familia.

Gracias a una rápida reacción, los voceros policiales comentaron a NA que "la acompañante alcanza a maniobrar la camioneta y pudo sacarla a la banquina", lo que evitó consecuencias mayores para el resto de los ocupantes.

Al momento del accidente, Otamendi se dirigía hacia la costa atlántica en una caravana de tres vehículos junto a un grupo de amigos. La pareja del intendente y sus dos hijos fueron trasladados al Hospital de General Acha, donde se encuentran fuera de peligro y "sin lesiones, con algunos golpes".

Profundo dolor en La Pampa

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto, a través de su cuenta en X, despidió al intendente: "Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento".

