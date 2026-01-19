19 de enero de 2026
{}
Tras el domingo fresco, vuelve el calor: el pronóstico del tiempo para este lunes 19 de enero en Mendoza

La provincia atravesará una jornada calurosa, con una máxima cercana a los 34 grados. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana.

Se espera otra jornada calurosa este lunes en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 19 de enero una jornada calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste y buenas condiciones generales en toda la provincia. Tras el "descanso" del domingo, volverán las altas temperaturas.

Durante gran parte del día predominará un ambiente estable, sin probabilidad de tormentas, y con cielo mayormente despejado en el llano.

Según el informe oficial, a partir del mediodía se instalará una circulación de viento desde el norte hacia el sur, que se mantendrá durante toda la jornada sobre la provincia. En la franja Este, el viento se presentará más moderado, con velocidades de entre 35 y 40 km/h, y no se descarta su continuidad durante la madrugada del martes.

En cuanto a la nubosidad, el cielo estará mayormente despejado, con algo de nubosidad parcial en el Este provincial, aunque sin tormentas previstas luego de las 15 o 16. En alta montaña, el panorama será de cielo despejado durante toda la jornada.

Respecto a las temperaturas, la mínima será de 18°C tanto en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco como en el resto de la provincia, mientras que la máxima promedio se ubicará en torno a los 32°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Martes 20 de enero: continuará el calor, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. Se espera circulación leve del norte hacia el sur desde el amanecer, primero en la franja Este y luego en toda la provincia desde el mediodía, persistiendo hasta la madrugada del miércoles. El cielo estará completamente despejado en el llano y en alta montaña. Máxima: 33°C | Mínima: 16–19°C (según zona).
  • Miércoles 21 de enero: jornada muy calurosa, con nubosidad variable y tormentas, acompañadas por vientos del sector sur rotando al noreste. Máxima: 36°C | Mínima: 23°C.
  • Jueves 22 de enero: se espera un descenso de la temperatura, con cielo parcialmente nublado y ventoso, vientos moderados del sur y precipitaciones aisladas. Máxima: 28°C | Mínima: 23°C.
  • Viernes 23 de enero: día parcialmente nublado, con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del este. Máxima: 31°C | Mínima: 18°C.
  • Sábado 24 de enero: jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y vientos de dirección variable. Máxima: 34°C | Mínima: 19°C.
