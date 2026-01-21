Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 21 de enero una jornada calurosa , con nubosidad variable y tormentas hacia la noche , en un contexto de altas temperaturas que llevarán la máxima a los 35°C en el llano.

Durante gran parte del día el cielo estará despejado , aunque la inestabilidad irá en aumento hacia la tarde.

En alta montaña y precordillera , se espera nubosidad variable , con precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche , mientras que en cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado .

Según el informe oficial, entre las 11 y las 23 se registrará una circulación leve de viento del norte , que afectará a toda la provincia y podría extenderse en la franja Este durante la madrugada del jueves . Además, se prevé viento Zonda leve y localizado entre las 14 y las 19 en el sur de Malargüe .

La jornada comenzará con cielo despejado, pero desde las 16 se espera el inicio de la convección en el oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia el Valle de Uco y la zona Sur. En este contexto, no se descarta la caída de granizo, especialmente en áreas del Sur provincial.

granizo Rama Caída 31-10-25 (02) No se descarta la caída de granizo en algunas zonas de Mendoza este miércoles.

En alta montaña, el panorama será mayormente estable, con cielo generalmente despejado durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 18°C en el Sur y el Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima alcanzará los 34°C (35ºC en algunas zonas).

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza