21 de enero de 2026
Sitio Andino
Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza

La provincia de Mendoza tendrá una jornada muy calurosa, con una máxima de 35º, y precipitaciones en algunas zonas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 21 de enero una jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, en un contexto de altas temperaturas que llevarán la máxima a los 35°C en el llano.

Durante gran parte del día el cielo estará despejado, aunque la inestabilidad irá en aumento hacia la tarde.

En alta montaña y precordillera, se espera nubosidad variable, con precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche, mientras que en cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Zonda y tormentas con posible granizo en Mendoza: a qué zonas afectará

Según el informe oficial, entre las 11 y las 23 se registrará una circulación leve de viento del norte, que afectará a toda la provincia y podría extenderse en la franja Este durante la madrugada del jueves. Además, se prevé viento Zonda leve y localizado entre las 14 y las 19 en el sur de Malargüe.

La jornada comenzará con cielo despejado, pero desde las 16 se espera el inicio de la convección en el oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia el Valle de Uco y la zona Sur. En este contexto, no se descarta la caída de granizo, especialmente en áreas del Sur provincial.

granizo Rama Caída 31-10-25 (02)
No se descarta la caída de granizo en algunas zonas de Mendoza este miércoles.

En alta montaña, el panorama será mayormente estable, con cielo generalmente despejado durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 18°C en el Sur y el Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima alcanzará los 34°C (35ºC en algunas zonas).

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Jueves 22 de enero: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Se espera circulación leve del norte entre las 8 y las 20, con inicio de convección desde las 14 en el Oeste del Gran Mendoza, avanzando hacia el Valle de Uco. En San Rafael y General Alvear podrían registrarse tormentas más intensas, con probabilidad de granizo. Máxima: 35°C | Mínima: 18–22°C (según zona).
  • Viernes 23 de enero: jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur y tiempo inestable. Se esperan precipitaciones en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 23°C.
  • Sábado 24 de enero: día caluroso e inestable, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, además de vientos de dirección variable. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 20°C.
  • Domingo 25 de enero: jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura, vientos del noreste y tormentas aisladas. Continuarán las precipitaciones en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 22°C.
