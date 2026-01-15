Baja la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de enero en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este jueves en toda la provincia.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 15 de enero una jornada algo nublada , con ingreso de un frente frío , descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur . De este modo, habrá un alivio térmico tras varios días de calor intenso.

Durante la madrugada se registraron tormentas aisladas , aunque luego las condiciones tienden a mejorar. En cordillera , el cielo se presentará algo nublado , mientras que en alta montaña se espera un panorama despejado a parcialmente nublado , sin fenómenos relevantes.

Según el informe oficial, el día comenzará ventoso , con circulación leve del sur hacia el norte , situación que se mantendrá durante gran parte de la jornada , afectando a toda la provincia hasta aproximadamente las 19 o 20 .

En las primeras horas de la mañana persistirá algo de nubosidad en el extremo noreste provincial , especialmente en zonas cercanas al límite con San Luis , pero este sistema se desplazará gradualmente hacia el noroeste . A partir de las 10 , se espera cielo despejado en la mayor parte del territorio .

Desde las 17, podría registrarse una reactivación de nubosidad con precipitaciones débiles a moderadas en el oeste del Gran Mendoza, mientras que en el resto de la provincia no se prevé convección ni tormentas.

En alta montaña, el cielo permanecerá mayormente despejado durante toda la jornada.

Las temperaturas mínimas serán de 15°C en el Sur del Valle de Uco y Malargüe, mientras que en el resto de la provincia rondarán los 19°C. La máxima, en tanto, alcanzará los 28 grados centígrados.

