Baja la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 15 de enero una jornada algo nublada, con ingreso de un frente frío, descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. De este modo, habrá un alivio térmico tras varios días de calor intenso.
Durante la madrugada se registraron tormentas aisladas, aunque luego las condiciones tienden a mejorar. En cordillera, el cielo se presentará algo nublado, mientras que en alta montaña se espera un panorama despejado a parcialmente nublado, sin fenómenos relevantes.
Según el informe oficial, el día comenzará ventoso, con circulación leve del sur hacia el norte, situación que se mantendrá durante gran parte de la jornada, afectando a toda la provincia hasta aproximadamente las 19 o 20.
En las primeras horas de la mañana persistirá algo de nubosidad en el extremo noreste provincial, especialmente en zonas cercanas al límite con San Luis, pero este sistema se desplazará gradualmente hacia el noroeste. A partir de las 10, se espera cielo despejado en la mayor parte del territorio.
Desde las 17, podría registrarse una reactivación de nubosidad con precipitaciones débiles a moderadas en el oeste del Gran Mendoza, mientras que en el resto de la provincia no se prevé convección ni tormentas.
En alta montaña, el cielo permanecerá mayormente despejado durante toda la jornada.
Las temperaturas mínimas serán de 15°C en el Sur del Valle de Uco y Malargüe, mientras que en el resto de la provincia rondarán los 19°C. La máxima, en tanto, alcanzará los 28 grados centígrados.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Viernes 16 de enero: jornada calurosa, con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. Se espera circulación leve de norte a sur entre las 12 y las 20, abarcando toda la provincia. El cielo estará totalmente despejado, sin probabilidad de tormentas. Máxima: 33–34°C | Mínima: 15–19°C (según zona).
Sábado 17 de enero: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. En cordillera, las condiciones se mantendrán inestables. Máxima: 33°C | Mínima: 22°C.
Domingo 18 de enero: jornada calurosa y algo nublada, con vientos moderados del sector sur y precipitaciones en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 20°C.
Lunes 19 de enero: el inicio de la semana será caluroso, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. Se prevén vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 19°C.