15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 15 de enero de 2026

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 15 de enero de 2026.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 15 de enero de 2026.

El pronóstico para la alta montaña indica cielo despejado. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 8º en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, 2º en Puente del Inca y -3° en Las Cuevas.

Lee además
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 14 de enero de 2026
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Cayó casi un 27% el cruce de argentinos a Chile durante la primera semana de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 12 de enero de 2026

Paso Los Libertadores: de cuánto es la demora para cruzar a Chile este domingo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 11 de enero de 2026

Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

De cuánto es la demora este sábado en el Paso Los Libertadores, para cruzar a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 10 de enero de 2026

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339

Las Más Leídas

Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor
Tal vez no sabías

Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026
Ayuda estudiantil

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.
En 2025

Quiénes son los cuatro diputados mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso

Científica y canes trabajan en Maipú tras el de restos humanos una chacarita.
Investigación

Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo