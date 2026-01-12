Cayó casi un 27% el cruce de argentinos a Chile durante la primera semana de enero

Aunque Chile continúa siendo uno de los destinos predilectos de los argentinos durante el verano, los números de enero de 2026 muestran un descenso significativo en la cantidad de personas que cruzaron el Paso Internacional Los Libertadores . El fenómeno marca un cambio respecto del pico histórico de 2025 , cuando el tránsito creció de forma excepcional.

De acuerdo con datos relevados por Sitio Andino , compartidos por la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor , entre el 1 y el 9 de enero de 2026 viajaron desde Argentina a Chile 52.414 personas -en promedio, puesto que el día 08/01/2025 no se reportaron cifras del movimiento, pero podría haber un aumento de alrededor de 5.000 personas-. Esta cifra representa una disminución del 26,9% respecto del mismo período de 2025 , cuando se había alcanzado un récord de 71.710 viajeros .

El contraste es aún mayor si se observa la evolución interanual. Entre el 1 y el 9 de enero de 2024 , habían cruzado a Chile 43.454 personas , por lo que el 2025 mostró un incremento del 65% , consolidándose como un año excepcional en términos de tránsito turístico. En cambio, el 2026 refleja una corrección , aunque todavía se mantiene 20,6% por encima de 2024 .

Este verano sugiere un cambio en la dinámica turística , con un pico extraordinario en 2025 seguido por una normalización del flujo en 2026, acorde a las condiciones económicas actuales.

Diversos factores inciden en la baja que se percibió fuertemente vía terrestre. Algunos de ellos se corresponden con la menor capacidad de ahorro de las familias , la inseguridad en Chile , las condiciones meteorológicas y los incidentes viales en el corredor bioceánico .

La moneda argentina enfrenta una depreciación frente a las divisas extranjeras que obliga a los gauchos a pensar dos veces antes de elegir un destino para estas vacaciones. Según el tablero del Banco Nación, el dólar oficial cotiza a $1.490 ARS, frente a $1.000 CLP que pueden adquirirse en torno a los $1.655 ARS.

A esto se suma que algunos viajeros con mayor poder adquisitivo optaron por otros destinos, como la costa atlántica, el Caribe, Canadá o Estados Unidos. De hecho, datos del INDEC indican que, durante noviembre de 2025, el 71,8% del turismo emisivo comenzó a incursionar en destinos limítrofes como Brasil, el cual cuenta con mayor crecimiento interanual y fue elegido por un 21,9% de argentinos; mientras que Chile recibió un 21,4%.

Rio de janeiro - 465857 Turismo limítrofe: Brasil se posiciona como uno de los destinos más elegidos por argentinos a la hora de veranear.

La inseguridad en el vecino país es un factor determinante a la hora de elegir dónde veranear e, incluso, también afecta a quienes se dirigen a hacer compras al país vecino. A fines de noviembre, el violento robo sufrido por 60 mendocinos que se dirigían a Santiago no pasó desapercibido a nivel internacional; ya en Chile, una familia fue salvajemente amenazada, a punta de pistola, por una banda delictiva que sustrajo su camioneta y pertenencias; a fines de año, 200 turistas fueron víctimas de una megaestafa arrendataria en Reñaca.

Si bien muchos de estos hechos son aislados, la sumatoria de malas noticias que tienen como protagonistas -y víctimas- a argentinos influyen al momento de hacer cálculos y planificaciones. En algún momento, las horas de espera en la montaña también fueron un ítem a tener en consideración, pero lo cierto es que con la agilización de los trámites aduaneros y la disminución en el tránsito, las demoras pasaron de más de 12 horas en 2024, a un promedio de 2 a 3 horas en lo que va de enero.