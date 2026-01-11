11 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 11 de enero de 2026

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional

El pronóstico para la alta montaña cielo parcialmente nublado.

Lee además
Chile: sabias que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país
¡Atención mendocinos!

Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país
De cuánto es la demora en el Paso Los Libertadores para cruzar a Chile
Atención

De cuánto es la demora este sábado en el Paso Los Libertadores, para cruzar a Chile

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 10 de enero de 2026

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 7 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026

Las Más Leídas

Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.
Denuncia judicial

Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

Chile: sabias que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país
¡Atención mendocinos!

Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile
GASTRONOMÍA CHILENA

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile

El director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte.
San Rafael

Profunda tristeza en la UCR por la pérdida personal que sufrió Francisco Mondotte

La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares
125 años de antigüedad

Qué pasó con la histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén y por qué sigue en venta