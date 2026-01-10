Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile

Comenzado enero 2026 muchos mendocinos empiezan a planificar sus vacaciones y Chile aparece como uno de los destinos preferidos por su cercanía, belleza y por las playas. Con el propósito de orientas a los viajeros, Sitio Andino realizó un relevamiento de precios de la comida, tomando como referencia restaurantes y locales de comida rápida.
Todos los valores fueron obtenidos de cartas públicas en redes sociales.
Restaurantes cercanos al mar: cuánto cuesta un plato y una bebida
En los restaurantes cerca de la costa, los precios varían según el plato, el prestigio del restaurante y la ubicación geográfica. Sitio Andino tomó como referencia cuatro restaurantes ubicados en Viña del Mar.
En uno de los restaurantes con calificación de 4,8 puntos en Google, algunos precios son:
Carpaccio de salmón: $15.900 ($25.810,31 argentino)
Tragos y cocteles clásicos entre $6.900 y $9.800 ($11.200 y $15.900 argentino)
En otro de los restaurantes tomados como referencia con una calificación de 4,5, los precios de algunos platos son:
Ceviche; $11.900 ($19.317,15)
Pulpo al olivo: $11.900 ($19.317,15)
Pescado frito: $12.900 ($20.940,44)
Salmón a las dos quinoas: $12.900 ($20.940,44)
Salmón al ajo: $12.900 ($20.940,44)
Filete de lomo en salsa de mariscos: $14.900 ($24.187,02)
Risotto con mix de mariscos: $12.900 ($20.940,44)
Ravioles de alcachofa: $12.500 ($20.291,13)
Lasagna bolognesa: $13.200 ($21.427,43)
Coctelería, mojitos, pisco, ron y gin entre $6.900 y $7.500, según el trago. (Entre $11.200 y $12.174,68 argentinos).
Puestos de comida de especialidad: el precio de las milanesas en Chile
Chile cuenta con locales orientados a platos específicos, por ello aquí compartimos uno que se dedica a la elaboración de milanesas de diferente tamaño y variedad. Entre lo más interesante se destacada el menú diario a $9.900 -16.070,57 pesos argentinos- (incluye milanesa del día, ensalada surtida, papas fritas y postre, disponible de lunes a viernes hasta las 15 horas).
Tiene gran variedad de milanesa y de diferente tamaño: parte desde una clásica de 150 gramos a $7.750 -$12.580,50- hasta una con queso, salmón con queso, palta y cebollín a $9.650 -$15.664,75-.
Aquí una bebida sin alcohol cuesta $2.600 (gaseosa), $3.900 (jugo natural), $3.500 (batidos), un promedio de $4.800 argentinos.
Gastronomía criolla y vegetariana
Un local de comida criolla con opciones 'veggies' exhibe los siguientes valores en algunos platos como:
Canasta con 4 tequeños, 4 empanadas y 4 dedos de mozzarella crocante: $11.900 ($19.317,15)
Lomo salteado con arroz y salsas: $22.900 ($37.173,34)
Camarones (12 unidades): $14.900 ($24.187,02)
Hamburguesas: desde $8.900 ($14.447,28)
Merluza marinera con palta y choclo: $13.900 ($22.563,73)
Opciones vegetarianas: ceviche portobello $12.900 -$20.940,44 argentinos-, ají de berenjena $11.900 -$19.317,15-, parrillada veggie para tres $22.900 -$37.173,34-.
Bebidas simples: jugo $3.900, bebidas de 1,5 litros $6.500 -$10.551,39-.
Comida rápida: promociones y precios
Chile ofrece una amplia variedad de locales de comida rápida, desde cadenas de hamburguesas internacionales hasta pizzerías. A continuación, un vistazo a los precios de dos opciones presentes en el país vecino: