Relación internacional

Desde Washington, el FMI respaldó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional

El FMI respaldó el proyecto que impulsa la gestión de Javier Milei. Qué destacó la vocera del organismo sobre la reforma laboral.

Por Sitio Andino Economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional, al considerar que está orientado “a reducir la informalidad y también a sostener la creación de puestos de trabajo”. Así lo afirmó este jueves Julie Kozack, vocera del organismo, durante una conferencia realizada en Washington.

En ese marco, la funcionaria también manifestó su apoyo al programa económico que lleva adelante la gestión de Javier Milei: “Esta agenda de reformas tiene como objetivo consolidar los impresionantes logros de estabilización que Argentina ha logrado hasta ahora, al mismo tiempo que fortalece las bases para un crecimiento duradero”, sostuvo.

javier milei kristalina georgieva fmi fondo monetario internacional.png
El FMI expresó su respaldo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Acumulación de reservas y estabilidad externa

Kozack se refirió además a la acumulación de reservas del Banco Central y destacó que “desde principios de año hemos visto medidas muy importantes adoptadas para fortalecer la confianza y la estabilidad externa en Argentina”.

En la misma línea, remarcó:

Nos sentimos especialmente alentados por las recientes mejoras al régimen monetario y cambiario y por las constantes compras diarias de moneda extranjera para cumplir con las obligaciones de deuda de Argentina y reconstruir sus reservas. Nos sentimos especialmente alentados por las recientes mejoras al régimen monetario y cambiario y por las constantes compras diarias de moneda extranjera para cumplir con las obligaciones de deuda de Argentina y reconstruir sus reservas.

Por último, subrayó que “una acumulación de reservas sostenida, respaldada por la implementación continua del ancla fiscal con déficit cero, será esencial para asegurar el acceso sostenido de Argentina a los mercados, lo que le permitirá contar con una mayor capacidad de maniobra frente a eventuales shocks externos”.

