El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

Desde las 0 de hoy, la Confederación General del Trabajo (CGT) —y otras centrales obreras— encabeza un paro general por 24 horas , en rechazo a la reforma laboral que tratará la Cámara de Diputados de la Nación a partir de las 14 . La medida de fuerza afecta al desarrollo de varios servicios y actividades en la provincia de Mendoza.

La huelga repercute en diferentes ámbitos , a raíz de la adhesión de varios gremios locales , aunque con acatamiento dispar . En la esfera del Estado provincial, el Gobierno anunció el miércoles que descontará el día a quienes se sumen al paro y no asistan a su lugar de trabajo .

Si bien los principales sindicatos nacionales vinculados al transporte (UTA, CATT, etc.) forman parte de la convocatoria, desde el Ejecutivo provincial anunciaron que el servicio se presta con normalidad . Esto se debe, principalmente, a que Sipemom —entidad que nuclea a los choferes de colectivo de Mendoza— adhirió a la huelga, pero dejó a libre albedrío de los trabajadores la decisión de cumplir sus funciones o no . Como ocurruió en el último paro, la mayoría optó por presentarse a trabajar .

Los empresarios de la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza ( AUTAM ) habían garantizado ayer la normal prestación del servicio y el descuento del día no trabajado.

Paro nacional. En Mendoza, el transporte público está garantizado. Quienes mañana deseen ir a trabajar podrán hacerlo y los servicios estatales estarán plenamente operativos. Los empleados estatales que decidan adherir a la medida podrán hacerlo, pero se les descontará el día no…

Embed

En cuanto a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), dependiente del Gobierno, también informó que los servicios que opera —Mendotran, Grupo 100 y Bicitran— funcionan con normalidad.

STM comunicado paro 19 de febrero

Donde sí hay afectación casi total es en los aeropuertos de Mendoza. Los vuelos de prácticamente todas las líneas que operan en el territorio fueron suspendidos y/o postergados, salvo algunas excepciones de LATAM y FlyBondi.

vuelos cancelados 19-02 Todos los vuelos cancelados en el Aeropuerto El Plumerillo como consecuencia del paro general de este jueves.

Por esta razón, había temor en Casa Rosada que muchos de los diputados provinciales no pudieran llegar al Congreso a tiempo para dar quórum para la sesión en la Cámara Baja. Trascendió que el oficialismo nacional dispuso vehículos terrestres para trasladar a los legisladores del Interior hacia la Capìtal Federal.

Bancos, cerrados al público

Las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, permanecen cerradas y sin atención al público. Cualquier trámite administrativo deberá realizarse a través del home banking y los turnos otorgados con anterioridad fueron cancelados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancariaMendoza/status/2024233506952401028&partner=&hide_thread=false 19 DE AGOSTO | PARO GENERAL NACIONAL

Las y los bancarios paramos.

Sin asistencia a los lugares de trabajo.

Desconexión total.

No es reforma, es regresión laboral.

Defendemos el Convenio, la estabilidad y nuestros derechos.#ParoNacional #NoALaReformaLaboral pic.twitter.com/DslZOx8Cna — Bancaria Mendoza (@BancariaMendoza) February 18, 2026

Asimismo, si bien los cajeros automáticos operan, advierten que la falta de reposición de billetes (por el cese de los camiones de caudales) podría generar faltantes de efectivo hacia el final de la jornada.

El Paso a Chile, cerrado

Pese a que la medida no está vinculada al paro general convocado por la CGT, el Paso Internacional Los Libertadores/Cristo Redentor permanecerá cerrado este jueves desde las 10, y hasta las 12 del viernes.

La decisión administrativa responde a cuestiones sanitarias: se debe a la aplicación química —por parte de las autoridades chilenas— "en contexto de hallazgo de ejemplar (de mosquito) adulto altamente sospecho del vector Aedes Aegyptis", se informó en un comunicado.

comunicado paso a chile

Qué ocurre con el comercio este jueves 19 de febrero en Mendoza

Otro de los sindicatos que se suma al paro es el Centro Empleados de Comercio (CEC), que convocó a sus afiliados a adherir, sin asistir a sus puestos de trabajo. Esta situación provoca que algunos negocios del centro permanezcan cerrados o con atención reducida.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 16.41.34

No obstante, varios propietarios de los comercios optaron por no bajar las persianas y atender normalmente, por lo que aparece un contraste en las calles de los sectores comerciales.

Cómo se presta el servicio de salud, educación, justicia y otras áreas del Estado de Mendoza

Lo dicho: desde el Ejecutivo descontarán el día a quienes no asistan a sus puestos laborales; medida que desmotiva a los trabajadores estatales a sumarse al paro. Sin embargo, tanto ATE, SUTE, SADOP, Fadiunc, las dos CTA, Judiciales y otras áreas anunciaron la adhesión. En tanto que Ampros (profesionales de la Salud) convocó a una concentración a las 10.30 en el Nudo Vial.

Además del pliegue a la medida de fuerza, los gremios encabezarán diferentes actividades. A la concentración en el ingreso a la Ciudad se sumarán marchas a la Legislatura (a las 11.30 y 19, respectivamente) y panfleteadas u otras formas de visibilización de la protesta.

Embed - SUTE | Desde el SUTE adherimos al Paro Nacional de la CTA de los Trabajadores, junto a organizaciones sindicales de distintos sectores y centrales... | Instagram View this post on Instagram

Desde Casa de Gobierno se indicó que la afectación del paro en las distintas dependencias es prácticamente imperceptible, en contraste con la información que llega desde los gremios, donde se informó que hay alto acatamiento.