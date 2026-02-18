Con paro general confirmado, Diputados tratará este jueves la reforma laboral sin el polémico artículo

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Martín Menem, oficializó la convocatoria a la sesión especial para tratar el proyecto de reforma laboral que obtuvo la media sanción del Senado la semana pasada. La cita es para las 14 y fue confirmada tras el pedido formal de legisladores de diferentes bloques, entre ellos la radical mendocina Pamela Verasay.
7334-D-2025
El oficialismo pretende convertir la propuesta en ley antes del inicio del período ordinario, cuando Javier Milei brinde su discurso ante la asamblea legislativa. El objetivo es acelerar la aprobación del proyecto en Diputados y encaminar su sanción definitiva, que estará nuevamente a cargo del Senado.
La decisión fue comunicada durante el plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde se trabajó sobre el dictamen que llegará al recinto. Con ese gesto, el oficialismo busca desactivar resistencias políticas y sindicales y facilitar la aprobación de la iniciativa.
El artículo se había transformado en el principal foco de conflicto tras la media sanción del Senado, incluso con objeciones de aliados legislativos. Su eliminación implica que el texto deberá volver a la Cámara alta para su revisión final si es aprobado por Diputados.
Mientras tanto, sectores de la oposición cuestionaron la velocidad del tratamiento parlamentario y advirtieron sobre otros aspectos de la reforma. El debate se dará en un clima político y social tenso, atravesado por la convocatoria a un paro general.
La conducción sindical endureció su postura en las últimas horas y confirmó la adhesión de gremios clave del transporte y bancarios, lo que anticipa un impacto mayor en la jornada. La participación de las federaciones nucleadas en la CATT y la UGATT hará que la protesta se sienta con fuerza en la circulación y en la actividad económica. También se sumó la UTA (Transporte), lo que provocará que la huelga sea más contundente.
Desde la central obrera sostienen que el escenario laboral es “crítico” y cuestionan el rumbo de la política económica. Advierten por despidos, caída de la actividad industrial y pérdida de empleo formal, en un contexto que consideran adverso para los trabajadores.
Con la sesión confirmada y la huelga en marcha, el oficialismo intentará avanzar con el debate en el recinto y reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto. La oposición y el sindicalismo buscarán condicionar el tratamiento en una jornada que se anticipa de alta tensión política y gremial.
Comunicado UTA
La reunión de comisión conjunta en la que se obtuvo dictamen para tratar la reforma laboral
