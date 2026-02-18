Con paro general confirmado, Diputados tratará este jueves la reforma laboral sin el polémico artículo

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina , Martín Menem, oficializó la convocatoria a la sesión especial para tratar el proyecto de reforma laboral que obtuvo la media sanción del Senado la semana pasada . La cita es para las 14 y fue confirmada tras el pedido formal de legisladores de diferentes bloques, entre ellos la radical mendocina Pamela Verasay .

El oficialismo pretende convertir la propuesta en ley antes del inicio del período ordinario , cuando Javier Milei brinde su discurso ante la asamblea legislativa. El objetivo es acelerar la aprobación del proyecto en Diputados y encaminar su sanción definitiva, que estará nuevamente a cargo del Senado.

En la previa, el oficialismo avanzó con cambios al texto que llegó desde la Cámara alta. El bloque de La Libertad Avanza oficializó la eliminación del artículo 44, uno de los puntos más cuestionados del proyecto , que modificaba el régimen de licencias por enfermedad y contemplaba reducciones salariales en determinados casos .

La decisión fue comunicada durante el plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde se trabajó sobre el dictamen que llegará al recinto. Con ese gesto, el oficialismo busca desactivar resistencias políticas y sindicales y facilitar la aprobación de la iniciativa.

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá la reforma laboral este jueves 19 de febrero.

El artículo se había transformado en el principal foco de conflicto tras la media sanción del Senado, incluso con objeciones de aliados legislativos. Su eliminación implica que el texto deberá volver a la Cámara alta para su revisión final si es aprobado por Diputados.

Mientras tanto, sectores de la oposición cuestionaron la velocidad del tratamiento parlamentario y advirtieron sobre otros aspectos de la reforma. El debate se dará en un clima político y social tenso, atravesado por la convocatoria a un paro general.

Paro general y adhesión del transporte

En paralelo al tratamiento legislativo, la CGT ratificó la realización de un paro nacional de 24 horas para el mismo jueves, en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La medida comenzará a las 0 y se extenderá durante la jornada en la que se desarrolle la sesión en Diputados.

La conducción sindical endureció su postura en las últimas horas y confirmó la adhesión de gremios clave del transporte y bancarios, lo que anticipa un impacto mayor en la jornada. La participación de las federaciones nucleadas en la CATT y la UGATT hará que la protesta se sienta con fuerza en la circulación y en la actividad económica. También se sumó la UTA (Transporte), lo que provocará que la huelga sea más contundente.

La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) La CGT confirmó el paro general para el jueves, cuando se debata la reforma laboral. Foto: @hectordaer

Desde la central obrera sostienen que el escenario laboral es “crítico” y cuestionan el rumbo de la política económica. Advierten por despidos, caída de la actividad industrial y pérdida de empleo formal, en un contexto que consideran adverso para los trabajadores.

Con la sesión confirmada y la huelga en marcha, el oficialismo intentará avanzar con el debate en el recinto y reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto. La oposición y el sindicalismo buscarán condicionar el tratamiento en una jornada que se anticipa de alta tensión política y gremial.

Comunicado UTA

La reunión de comisión conjunta en la que se obtuvo dictamen para tratar la reforma laboral