Empleados de comercio de Mendoza anunciaron que adhieren al paro en oposición a la reforma laboral

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza anunció que adhiere al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que muchos negocios tendrán sus puertas cerradas en la provincia.
La entidad informó que "adherirá a la medida de fuerza programada para el día 19 de febrero y convoca a adherir sin asistencia a los puestos de trabajo".
Además, detalló que el Centro de Empleados tiene la "responsabilidad institucional" de expresar su postura frente a la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei.
También, manifestaron "preocupación por los proyectos de reforma laboral actualmente en tratamiento, cuyos alcances podrían afectar la estabilidad en el empleo; el sistema indemnizatorio; las condiciones de contratación; la negociación colectiva; los derechos históricamente conquistados por los trabajadores mercantiles y el sistema solidario de salud".
Según la organización, la prioridad es "defender el trabajo, el salario y la dignidad laboral". "Consideramos que cualquier modificación normativa debe garantizar la protección de los derechos laborales y construirse a través del diálogo social y el consenso. El CEC Mendoza reafirma su compromiso permanente con cada afiliado y con la familia mercantil", indicaron.