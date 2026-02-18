Empleados de comercio de Mendoza anunciaron que adhieren al paro en oposición a la reforma laboral

La entidad informó que "adherirá a la medida de fuerza programada para el día 19 de febrero y convoca a adherir sin asistencia a los puestos de trabajo".

WhatsApp Image 2026-02-18 at 16.41.34 El CEC Mendoza se suma a la convocatoria de la CGT Además, detalló que el Centro de Empleados tiene la "responsabilidad institucional" de expresar su postura frente a la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei.

También, manifestaron "preocupación por los proyectos de reforma laboral actualmente en tratamiento, cuyos alcances podrían afectar la estabilidad en el empleo; el sistema indemnizatorio; las condiciones de contratación; la negociación colectiva; los derechos históricamente conquistados por los trabajadores mercantiles y el sistema solidario de salud".

Según la organización, la prioridad es "defender el trabajo, el salario y la dignidad laboral". "Consideramos que cualquier modificación normativa debe garantizar la protección de los derechos laborales y construirse a través del diálogo social y el consenso. El CEC Mendoza reafirma su compromiso permanente con cada afiliado y con la familia mercantil", indicaron.