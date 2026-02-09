9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Comercio internacional

En 2025, las exportaciones argentinas a Estados Unidos marcaron un récord

Sin el acuerdo comercial recíproco concretado días atrás, las ventas al país gobernado por Donald Trump establecieron un hito argentino durante el año pasado.

En 2025, las exportaciones argentinas a Estados Unidos marcaron un récord

En 2025, las exportaciones argentinas a Estados Unidos marcaron un récord

El reporte reflejó que el monto alcanzado por los envíos argentinos a territorio estadounidense tuvo un crecimiento cercano al 29% interanual y casi un 25% por encima del récord anterior, que se había registrado en 2022.

Lee además
Mendoza promociona su vitivinicultura en París con una misión oficial y 72 bodegas
Francia

Mendoza promociona su vitivinicultura en París con una misión oficial y 72 bodegas
Costo de la carne: El bife como termómetro del poder adquisitivo entre Argentina y EE.UU.
Brecha salarial

Comparación de salarios: cuántos kilos de carne compra un sueldo en Argentina y EE.UU.

En este marco, precisó que “el intercambio comercial fue el segundo más alto registrado, al tiempo que el superávit bilateral marcó máximos”, remarcando que “Estados Unidos se sostiene en 2025 como el tercer destino de exportaciones y origen de importaciones de la República Argentina, detrás de Brasil y China”.

Estados Unidos y Argentina: una buena relación comercial

Al puntualizar sobre el sector que más tracciona el comercio bilateral, la BCR indicó que “el protagonismo del récord exportador viene por el complejo petrolero-petroquímico”, al destacar que “las exportaciones de combustibles y energía ascendieron más de un 68% si comparamos el 2025 con el 2024”.

En este sentido, remarcó el impacto que esa suba genera en el total de envíos al señalar que “las exportaciones de energía representaron el 47% de las exportaciones a Estados Unidos el año pasado, una proporción que no se observaba desde 2005”.

Estas cifras no necesitaron de la implementación del acuerdo comercial, pero con la reciente concreción del marco formal que potenciará el intercambio entre Argentina y Estados Unidos se espera que represente un impulso exportador.

El acuerdo implica la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y Argentina se compromete a eliminar sus licencias de importación o aplicar licencias de importación automáticas para los productos provenientes de Estados Unidos, según informó Cancillería.

Por otro lado, a través de instituciones como el Eximbank y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC) se buscará apoyar el financiamiento estadounidense en sectores críticos de la Argentina en conjunto con el sector privado norteamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2019502551587037310&partner=&hide_thread=false

En paralelo, también fue firmado el Marco Estratégico para fortalecer cadenas de suministro en minerales críticos entre Estados Unidos y Argentina. Entre otras acciones, ambos países se comprometen a identificar conjuntamente proyectos prioritarios y facilitar su financiamiento en un plazo de seis meses.

Estados Unidos fue el segundo socio comercial de la minería argentina en 2025. Sólo detrás de Suiza, representó cerca del 18% del total exportado por la Argentina en minería y marcó un crecimiento interanual superior al 25%.

Cerca del 10% de las exportaciones del Complejo Litio tuvieron a Estados Unidos como destino en 2025, ubicándolo como el segundo destino más preponderante del complejo, de acuerdo con la Secretaría de Minería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2019493688586518609&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Inicio de año complicado para la industria automotriz: producción y exportaciones a la baja

Minera de San Juan emite deuda para construir un Parque Solar en San Luis

Turismo: para el Emetur, enero fue bueno con un 60% de ocupación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero de 2026

Negociaciones por el mosto: San Juan intenta destrabar un acuerdo entre bodegas y viñateros

Multas más altas: cuánto suben las sanciones tras la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal

La inflación de enero 2026 en CABA fue del 3,1% y marcó el nivel más alto en 10 meses

Seguro agrícola: el Gobierno de Mendoza adelantó pagos por $1.754 millones a productores afectados

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 9 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero de 2026

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Juicio a Walter Bento: El tribunal también dispuso que los condenados afronten los costos del proceso.
Uno por uno

Las millonarias multas que deberán pagar los condenados en el Juicio a Walter Bento