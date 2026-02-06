Qué implica para Mendoza el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

Qué implica para la economía mendocina el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

El reciente acuerdo comercial bilateral entre Estados Unidos y Argentina genera repercusiones y expectativas en el ámbito político y económico. La firma del acuerdo estuvo protagonizada por el canciller Pablo Quirno, quien a través de su cuenta de X celebró el acuerdo y aseguró que "somos un socio confiable, abierto al comercio y comprometido con reglas clara".

Con el propósito de comprender qué posibilidades habilita el acuerdo , Aconcagua Radio dialogó con la especialista en comercio exterior, Delia Flores, quien aseguró que “estamos frente a un acuerdo histórico , que avanzó con mucha rapidez porque hubo una voluntad firme de las dos partes ”.

Relaciones internacionales Comercio e inversiones: Qué implica el nuevo acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

Según explicó la especialista, el entendimiento contempla una lista amplia de productos , entre los que se destacan sectores fundamentales para la economía argentina. “Hay más de 2.000 productos negociados que forman parte del acuerdo. Cuando se firma un acuerdo de comercio y servicios, cambia completamente el ánimo comercial entre los países”, afirmó.

El acuerdo comercial pondría en una mejor posición a la Argentina para la exportación de vino.

En ese marco, confirmó que productos emblemáticos para la economía mendocina -como el vino y el aceite de oliva- están incluidos. “Hay una clara voluntad de ponerse de acuerdo , con una búsqueda de beneficio mutuo . Eso genera un escenario totalmente distinto para el comercio bilateral”, sostuvo.

Asimismo, el acuerdo favorecerá la comercialización del vino y pondrá a Mendoza en una mejor posición ante Chile, país que ya tenía un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. “Esto va a cambiar totalmente el mapa. Los vinos argentinos son muy buenos y vamos a tener más posibilidades de presencia en EE.UU. y en otros mercados”.

Carne vacuna: más cupo y fuerte impacto en el mercado interno

Uno de los puntos más destacados del acuerdo está vinculado a la carne vacuna, con una ampliación significativa del cupo de exportación, que quedó establecido en 100.000 toneladas libres de aranceles.

Tal como explicó la especialista en comercio exterior, este nuevo escenario puede motorizar inversiones y potenciar la capacidad productiva del país: “El inversor se anima a producir más cuando ve reglas claras, y capacidad productiva hay, tanto en el campo como en las cuencas de producción”.

En la misma línea, desde el sector agropecuario destacaron el impacto positivo de la apertura comercial. Carlos Catagnari, presidente de la Confederación de Rurales Argentinas (CRA), sostuvo que se trata de una demanda histórica del sector, ya que la posibilidad de ampliar exportaciones permite generar mayor actividad económica.

En ese sentido, remarcó que “la apertura comercial siempre ha sido un pedido del sector agropecuario” y subrayó que “integrarnos al comercio internacional con reglas claras es clave para el desarrollo”.

carnicería, carne, precios, compras, canasta familiar, alimentos El acuerdo habilita la exportación de 100.000 toneladas de carne libre de aranceles. Foto: Cristian Lozano

Cuándo entra en vigencia el acuerdo bilateral

Respecto a los plazos, Flores indicó que el acuerdo aún debe atravesar instancias institucionales, aunque el escenario es favorable. “Ahora tiene que pasar por el Congreso para su ratificación, y se espera que sea en un plazo muy breve. Estados Unidos hará lo mismo y la idea es implementarlo cuanto antes”, señaló.

En cuanto al rol del sector privado, aclaró que no se requieren gestiones individuales inmediatas. “A nivel personal no hay que hacer nada puntual. Sí es clave estar atentos, ir buscando nuevos clientes, abrir contactos y prepararse para un escenario más competitivo”, recomendó.

La nota completa

Escuchá la entrevista completa a Delia Flores y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com