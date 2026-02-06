Tras la sexta caída consecutiva, la industria manufacturera volvió a retroceder en diciembre

De acuerdo con el organismo oficial, en el acumulado de enero a diciembre de 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) mostró un incremento de 1,6% respecto de igual período de 2024.

El informe difundido por el INDEC detalla que diez de las dieciséis divisiones que conforman la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. El relevamiento se dio a conocer en una semana marcada por la polémica en el organismo estadístico, tras la renuncia de su extitular, Marco Lavagna, luego del aplazamiento por parte del Gobierno de la nueva metodología para medir la inflación.

En términos de incidencia en el nivel general, las mayores disminuciones se registraron en el rubro “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con una caída de 21,6%, seguido por “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con 16,7%, y “Maquinaria y equipo”, con una baja de 14,8%. También se destacó el retroceso en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, que registró una disminución de 22,4%.

Asimismo, mostraron caídas interanuales “Productos de caucho y plástico”, con 18,3%; “Productos textiles”, 25,7%; “Productos de metal”, 7,5%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 6,6%; “Productos de tabaco”, 7,6%; y “Otro equipo de transporte”, 2,9%. Por el contrario, el informe consignó incidencias positivas en seis divisiones industriales. Entre ellas se destacaron: Industrias metálicas básicas, con un aumento de 7,4%

Madera, papel, edición e impresión, 4,6%

Alimentos y bebidas, 0,8%

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 4,0%

Sustancias y productos químicos, 1,0%

Productos minerales no metálicos”, 0,3%. Informa completo Tras la sexta caída consecutiva, la industria cerró 2025 con una baja del 3,9%