6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
datos

Tras la sexta caída consecutiva, la industria manufacturera volvió a retroceder en diciembre

Según el INDEC, la actividad industrial retrocedió 3,9% interanual en diciembre y 0,1% frente a noviembre, aunque el acumulado de 2025 cerró con una suba de 1,6%.

metalurgicos

De acuerdo con el organismo oficial, en el acumulado de enero a diciembre de 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) mostró un incremento de 1,6% respecto de igual período de 2024.

Lee además
la industria santafesina advierte sobre el ocaso del sistema productivo y la clase media
Advertencia

La industria santafesina advierte sobre el ocaso del sistema productivo y la clase media
Badaloni en Aconcagua Radio: La carga impositiva termina impactando en los precios finales
ENTREVISTA

Badaloni en Aconcagua Radio: "La carga impositiva termina impactando en los precios finales"

El informe difundido por el INDEC detalla que diez de las dieciséis divisiones que conforman la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. El relevamiento se dio a conocer en una semana marcada por la polémica en el organismo estadístico, tras la renuncia de su extitular, Marco Lavagna, luego del aplazamiento por parte del Gobierno de la nueva metodología para medir la inflación.

En términos de incidencia en el nivel general, las mayores disminuciones se registraron en el rubro “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con una caída de 21,6%, seguido por “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con 16,7%, y “Maquinaria y equipo”, con una baja de 14,8%. También se destacó el retroceso en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, que registró una disminución de 22,4%.

Asimismo, mostraron caídas interanuales “Productos de caucho y plástico”, con 18,3%; “Productos textiles”, 25,7%; “Productos de metal”, 7,5%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 6,6%; “Productos de tabaco”, 7,6%; y “Otro equipo de transporte”, 2,9%.

Por el contrario, el informe consignó incidencias positivas en seis divisiones industriales. Entre ellas se destacaron:

  • Industrias metálicas básicas, con un aumento de 7,4%
  • Madera, papel, edición e impresión, 4,6%
  • Alimentos y bebidas, 0,8%
  • Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 4,0%
  • Sustancias y productos químicos, 1,0%
  • Productos minerales no metálicos”, 0,3%.

Informa completo

Tras la sexta caída consecutiva, la industria cerró 2025 con una baja del 3,9%

Temas
Seguí leyendo

Mientras avanzan las importaciones, la industria textil pierde empleo y enfrenta una crisis

Mendoza firmó un convenio para recolectar aceite usado: qué hacer y cómo sumarse al sistema

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero de 2026

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar

Qué implica para Mendoza el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

Crédito, consumo e industria: la Unión Industrial Argentina le lleva sus propuestas a Luis Caputo

ANMAT habilitó la importación de productos médicos y cosméticos: cuáles entran en el nuevo esquema

ANSES: quiénes cobran este viernes 6 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar

Las Más Leídas

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras
Fue destruida

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

El Quini 6 acumula un pozo impactante de $15.800 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo impactante de $15.800 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Supermercados Carrefour ¿posterga su salida de la Argentina?
Indefinición

Supermercados Carrefour ¿posterga su salida de la Argentina?

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento
El pedido de la Fiscalía

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento