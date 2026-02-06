6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este viernes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero de 2026

Foto: Pexels.
Por Sitio Andino Economía

Este viernes 6 de febrero de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.460 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.410.

5 ENERO 2026 - DÓLAR

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este jueves 5 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero de 2026
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 4 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 4 de febrero de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, viernes 6 de febrero de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.420;
  • Para la venta a $1.440.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, viernes 6 de febrero de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.462,45 para la compra;
  • A $1.464,98 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.499,34 para la compra;
  • A $1.506,01 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.833 para la compra;
  • A $1.898 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.650 para la compra;
  • En $1.750 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $601 para la compra;
  • A $1.662,71 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero de 2026

Dólares que entran y salen: las claves del desequilibrio cambiario de Argentina en 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 2 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 1 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 31 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 30 de enero de 2026

ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Argentina firmó un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos
Inversiones

Argentina firmó un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos

Las Más Leídas

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza
El clima

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

El robo ocurrió en el barrio Bombal, en plena Ciudad de Mendoza. 
atacaron a una pareja

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

La reina departamental, Virginia Gómez sufrió destrato en un programa radial mendocino. 
este jueves

Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza