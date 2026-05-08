Cómo viajar al Mundial 2026 desde Mendoza y cuánto dinero se necesita

El próximo 11 de junio , el mundo volverá a paralizarse con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 . México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes de un torneo histórico que contará con más de 100 partidos y movilizará a miles de fanáticos de todo el planeta. Entre ellos, los hinchas argentinos ya sueñan con acompañar a la Selección en busca de la cuarta estrella tras la consagración en Qatar 2022 .

Aunque todavía faltan dos meses para el arranque del certamen, organizar un viaje desde Mendoza hacia Norteamérica implica analizar costos, vuelos, alojamiento, entradas y estadía para seguir de cerca a la Albiceleste.

De Mendoza al Mundial: cuánto cuesta viajar y qué opciones existen

Para conocer las alternativas disponibles, Sitio Andino recorrió distintas agencias de viajes de la Ciudad de Mendoza para relevar qué paquetes ofrecen actualmente y cuánto dinero se necesita para concretar la experiencia mundialista.

La primera premisa es pensar el viaje desde el lugar del hincha argentino. En la mayoría de los casos, los paquetes están diseñados para acompañar a la Selección durante la fase de grupos, lo que implica una estadía aproximada de 11 días en Estados Unidos. Claro que el presupuesto puede incrementarse considerablemente si se contempla la posibilidad de seguir avanzando hasta una hipotética final programada para el 19 de julio.

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En ese contexto, aparece la opción más completa: un paquete turístico desde Mendoza hacia Estados Unidos, con traslados incluidos a los estadios de Kansas y Dallas, alojamiento y entradas para los tres partidos de la fase de grupos. El valor ronda los 11.000 dólares por persona, lo que al tipo de cambio actual supera los 15 millones de pesos.

También existen alternativas más económicas. Algunas agencias ofrecen paquetes de entre 3.000 y 6.000 dólares, unos 4 y 8 millones, aunque con diferencias importantes en los servicios incluidos. La opción más accesible, por ejemplo, no contempla vuelos internacionales, excursiones ni gestión de documentación, pero sí incluye tres noches de hotel entre 3 y 4 estrellas en Kansas, entradas para el debut de Argentina ante Argelia el 16 de junio, traslado al estadio y asistencia al viajero.

En caso de que la Selección avance a las instancias decisivas, también hay propuestas más flexibles para quienes deseen viajar únicamente a Nueva York, donde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, albergará la final del Mundial.

MetLife Stadium de East Rutherford - Mundial 2026 Precios el dólares: ir al mundial cuesta varios millones de pesos, según las agencias de turismo. Foto: Web

Para este tipo de viajes, las agencias elaboran paquetes personalizados según la cantidad de días y servicios requeridos, aunque remarcan la importancia de contar con toda la documentación migratoria en regla ante las actuales restricciones de ingreso a Estados Unidos.

En promedio, un viaje de una semana a Nueva York, incluyendo pasajes aéreos, alojamiento sin comidas y transporte interno, tiene un costo estimado de entre 2.000 y 2.500 dólares. Incluso, varias agencias recomiendan utilizar aplicaciones de transporte para reducir gastos durante la estadía.

Otro de los destinos más demandados es Miami, ciudad que albergará siete partidos, desde la fase de grupos hasta el encuentro por el tercer puesto. La fuerte presencia latina, el fenómeno Lionel Messi en el Inter Miami y la expectativa de vivir partidos decisivos de la Selección convierten a esta ciudad en uno de los puntos más buscados. Allí, los paquetes semanales oscilan entre los 2.300 y 2.500 dólares.

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Por último, también existe la posibilidad de realizar un viaje más corto e independiente. Aquí no entran las agencias, sino que está pensado para quienes desean vivir la experiencia mundialista durante pocos días o asistir a un único partido. En ese caso, uno de los destinos más accesibles es Kansas, ciudad con conexiones aéreas disponibles desde Argentina. Un pasaje de ida puede costar cerca de 2,5 millones de pesos, con escalas en Panamá y Chicago y más de un día de viaje. En tanto, un vuelo ida y vuelta eleva el presupuesto a aproximadamente 4,5 millones de pesos.

A todo esto se suma el valor de las entradas. En el sitio oficial de FIFA todavía pueden encontrarse tickets disponibles, aunque la reciente habilitación de reventas generó precios considerablemente más altos en algunos encuentros. Una de las opciones más recomendadas es el paquete que permite seguir a una sola selección, en este caso Argentina, durante la fase de grupos.

Más allá de las distintas alternativas, las agencias coinciden en que el movimiento de consultas todavía es muy bajo, aunque anticipan que los precios podrían variar en las próximas semanas, tanto por la cotización del dólar como por el aumento de la demanda si la Selección Argentina avanza en el torneo.