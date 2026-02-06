ANSES: quiénes cobran este viernes 6 de febrero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 6 de febrero. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Enero - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026. Enero - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 9 de enero hasta el 12 de febrero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de enero, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 12 de febrero.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 9 de febrero

Documentos terminados en 1: 10 de febrero

Documentos terminados en 2: 11 de febrero

Documentos terminados en 3: 12 de febrero

Documentos terminados en 4: 13 de febrero

Documentos terminados en 5: 18 de febrero

Documentos terminados en 6 y 7: 19 de febrero

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de febrero Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 23 de febrero

Documentos terminados en 2 y 3: 24 de febrero

Documentos terminados en 4 y 5: 25 de febrero

Documentos terminados en 6 y 7: 26 de febrero

Documentos terminados en 8 y 9: 27 de febrero Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de febrero

Documentos terminados en 1: 10 de febrero

Documentos terminados en 2: 11 de febrero

Documentos terminados en 3: 12 de febrero

Documentos terminados en 4: 13 de febrero

Documentos terminados en 5: 18 de febrero

Documentos terminados en 6: 19 de febrero

Documentos terminados en 7: 20 de febrero

Documentos terminados en 8: 23 de febrero

Documentos terminados en 9: 24 de febrero Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de febrero

Documentos terminados en 1: 11 de febrero

Documentos terminados en 2: 12 de febrero

Documentos terminados en 3: 13 de febrero

Documentos terminados en 4: 18 de febrero

Documentos terminados en 5: 19 de febrero

Documentos terminados en 6: 20 de febrero

Documentos terminados en 7: 23 de febrero

Documentos terminados en 8: 24 de febrero

Documentos terminados en 9: 25 de febrero Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 11 de febrero

Documentos terminados en 2 y 3: 12 de febrero

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de febrero

Documentos terminados en 6 y 7: 18 de febrero

Documentos terminados en 8 y 9: 19 de febrero La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el martes 10 de febrero al 12 de marzo de 2026

: todos los documentos desde el martes 10 de febrero al 12 de marzo de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el martes 24 de febrero al 12 de marzo de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 9 de febrero

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de febrero

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de febrero

Documentos terminados en 6 y 7: 12 de febrero

Documentos terminados en 8 y 9: 13 de febrero Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de febrero al 12 de marzo de 2026. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 24 de febrero

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de febrero

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de febrero

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de febrero

Documentos terminados en 8 y 9: 2 de marzo Desempleo Plan 2 Enero: todas las terminaciones de documento desde el lunes 2 de febrero al 12 de este mismo mes. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.