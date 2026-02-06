Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar

El Banco de la Nación Argentina puso en marcha desde este viernes una serie de promociones en estaciones de servicio destinadas a clientes de la entidad. El beneficio contempla un 30% de descuento en la carga de combustible y alcanza a las principales petroleras que operan en el país: YPF, Shell, Axion y Gulf .

La promoción estará vigente exclusivamente los viernes de febrero (6, 13, 20 y 27) y aplica para pagos realizados a través de la aplicación MODO BNA+ , utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación .

El descuento se aplica únicamente cuando el pago se realiza mediante código QR desde MODO BNA+ y con tarjetas de crédito habilitadas. No se admiten otras modalidades de pago ni combinaciones de medios.

Los descuentos se aplican a todas las estaciones de servicio del país.

Quedan excluidas las tarjetas de débito, transferencias, pagos con saldo en cuenta y cualquier operación que no se efectúe a través de la billetera digital del banco.

De cuánto es el reintegro mensual

El esquema de devolución establece un tope mensual por cliente y por marca de estación de servicio, lo que permite maximizar el ahorro al consumir en distintas petroleras.

Según informó la entidad, el reintegro total puede alcanzar hasta $60.000 mensuales.

Cómo funciona el tope de reintegro por petrolera

El beneficio prevé un límite de reintegro de $15.000 por cliente (CUIT) en cada petrolera. Esto significa que el tope se calcula de manera independiente para YPF, Shell, Axion y Gulf.

De este modo, un cliente puede obtener hasta $15.000 de devolución en cada marca y, si utiliza las cuatro durante el mes, alcanzar un reintegro acumulado de hasta $60.000.

15 de mayo 2025, estacion de servivio, aumentos, combustibles, naftas, ypf.jpg El reintegro es de $15.000 por petrolera. Foto: Yemel Fil

Paso a paso: cómo pagar para obtener el reintegro

Para que el descuento sea registrado correctamente, el pago debe realizarse siguiendo un procedimiento específico desde la aplicación:

Abrir la app MODO BNA+ en el celular;

en el celular; Escanear el código QR provisto por la estación de servicio adherida;

provisto por la estación de servicio adherida; Seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación;

Confirmar la operación desde la aplicación.

Si alguno de estos pasos no se completa correctamente, el sistema no reconoce la compra dentro del programa de beneficios.

Qué días rige la promoción en combustible del Banco Nación

El descuento solo es válido los viernes de febrero. Las cargas de combustible realizadas otros días de la semana no generan reintegro, incluso si se pagan con los medios habilitados.

Alcance del beneficio en la provincia de Mendoza

El Banco Nación cuenta con presencia en todo el país, por lo que los clientes de la provincia de Mendoza también pueden acceder a esta promoción. Para ello, deberán cumplir con todas las condiciones y seguir correctamente el procedimiento de pago establecido.