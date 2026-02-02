Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026

Con el inicio de febrero de 2026 , los principales bancos y billeteras virtuales del país renuevan sus promociones y descuentos para incentivar el consumo en un contexto que sigue siendo complejo para las familias en Argentina. Supermercados, farmacias, indumentaria, combustible y tecnología concentran los beneficios más relevantes del mes.

En este contexto, Sitio Andino realizó un repaso por las principales promociones vigentes en distintos rubros del Banco de la Nación Argentina , Banco Patagonia y Banco Macro. A su vez, las billeteras virtuales también se suman con beneficios, entre ellos los que ofrecen Mercado Pago y Personal Pay.

El Banco Nación mantiene una amplia batería de promociones en la provincia de Mendoza, con beneficios destacados en consumo cotidiano y pagos a través de MODO BNA+ .

Banco Nación ofrece descuentos de hasta 30% en supermercados.

Carrefour, Vea, Átomo, Súper A, Blow Max y Coto: 30% de descuento con tarjeta Visa crédito exclusiva MODO BNA+.

con tarjeta Visa crédito exclusiva MODO BNA+. Changomás: 30% de descuento pagando con MODO BNA+.

Carnicerías

Vaca Negra, Granja Benedetti y Carnes Rizzo: 30% de descuento con Visa crédito vía MODO BNA+.

Ópticas

Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con Visa crédito.

Farmacias

10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés, los lunes, con tope de $10.000, pagando desde la app MODO. Vigente hasta el 28 de febrero.

Librerías

Cúspide y Ludditas: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con Visa crédito.

Tecnología

Frávega y Naldo: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Visa crédito.

Viajes y turismo

Andesmar: 10% de descuento con Visa crédito exclusiva BNA+ mediante MODO.

Combustible

YPF, Axion y Shell: 30% de descuento los viernes, con tope de reintegro de $15.000, hasta el 28 de febrero de 2026.

image.png Los bancos ofrecen descuento de hasta 30% los días viernes en combustible.

Banco Macro: promociones con MODO en consumo diario y entretenimiento

El Banco Macro continúa con un esquema de beneficios enfocado en supermercados, gastronomía, indumentaria y ocio, con pagos realizados a través de MODO.

Supermercados

Makro: 20% de descuento los jueves, tope $20.000.

los jueves, tope $20.000. Disco y Vea: 20% de descuento viernes, sábados y domingos, tope $25.000.

viernes, sábados y domingos, tope $25.000. Jumbo: 20% de descuento martes y jueves, tope $25.000.

martes y jueves, tope $25.000. Libertad: 20% de descuento los miércoles, tope $15.000.

Promociones vigentes hasta el 28 de febrero de 2026.

Gastronomía

Desayunos y almuerzos en comercios adheridos: 30% de descuento, con tope de $20.000, hasta el 28 de febrero.

Indumentaria y entretenimiento

Dexter: hasta 3 cuotas sin interés , todos los días, en productos seleccionados.

, todos los días, en productos seleccionados. Cines adheridos: 30% de descuento con tope de $20.000 pagando con tarjetas premium Macro vía MODO.

Farmacias

Farmacity online: 6 cuotas sin interés.

Combustible

YPF: 30% de descuento los miércoles, con tope de $25.000. Vigente hasta el 31 de marzo.

Banco Patagonia: beneficios en supermercados, combustible e indumentaria

El Banco Patagonia concentra sus promociones en compras esenciales y consumo semanal, con descuentos escalonados durante el verano.

Supermercados

Carrefour: 20% de descuento los miércoles, tope $12.500, hasta el 31 de marzo.

los miércoles, tope $12.500, hasta el 31 de marzo. Changomás: 15% de descuento los jueves, tope $10.000, hasta el 28 de febrero.

los jueves, tope $10.000, hasta el 28 de febrero. Vea y Jumbo: 30% de descuento los sábados, tope $15.000, hasta el 31 de marzo.

Combustible

Estaciones adheridas: 20% de descuento los jueves, con reintegro de hasta $10.000, pagando con crédito, débito o MODO.

Librerías

10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de $5.000, todos los días hasta el 30 de abril.

Indumentaria

Topper: 15% de descuento con tope de $10.000 y hasta 3 cuotas sin interés, los jueves, hasta el 30 de junio.

mercado pago credito Las billeteras virtuales también tienen descuento en múltiples rubros.

Billeteras virtuales: descuentos con Personal Pay y Mercado Pago

Las billeteras virtuales siguen ganando protagonismo y ofrecen promociones para optimizar el gasto mensual.

Personal Pay

Supermercados: 20% de descuento en Diarco jueves y viernes (tope $7.000) y 15% en Libertad de lunes a miércoles (tope $30.000).

Salud y belleza: 15% de descuento en Natura y Avon, tope $8.000.

en Natura y Avon, tope $8.000. Cine: 20% de descuento y promociones 2x1 en Cinemacenter.

y promociones 2x1 en Cinemacenter. Indumentaria: 20% de descuento en Topper los lunes y miércoles.

Mercado Pago