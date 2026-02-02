2 de febrero de 2026
Sitio Andino
ECONOMÍA FAMILIAR

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026

Un repaso por las promociones vigentes de los principales bancos y billeteras virtuales en supermercados, combustible, farmacias y otros rubros claves.

 Por Soledad Maturano

Con el inicio de febrero de 2026, los principales bancos y billeteras virtuales del país renuevan sus promociones y descuentos para incentivar el consumo en un contexto que sigue siendo complejo para las familias en Argentina. Supermercados, farmacias, indumentaria, combustible y tecnología concentran los beneficios más relevantes del mes.

En este contexto, Sitio Andino realizó un repaso por las principales promociones vigentes en distintos rubros del Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia y Banco Macro. A su vez, las billeteras virtuales también se suman con beneficios, entre ellos los que ofrecen Mercado Pago y Personal Pay.

Banco Nación ofrece descuentos de hasta 30% en supermercados.

Banco Nación: fuertes descuentos en supermercados, farmacias y combustible

El Banco Nación mantiene una amplia batería de promociones en la provincia de Mendoza, con beneficios destacados en consumo cotidiano y pagos a través de MODO BNA+.

Supermercados

  • Carrefour, Vea, Átomo, Súper A, Blow Max y Coto: 30% de descuento con tarjeta Visa crédito exclusiva MODO BNA+.
  • Changomás: 30% de descuento pagando con MODO BNA+.

Carnicerías

  • Vaca Negra, Granja Benedetti y Carnes Rizzo: 30% de descuento con Visa crédito vía MODO BNA+.

Ópticas

  • Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con Visa crédito.

Farmacias

  • 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés, los lunes, con tope de $10.000, pagando desde la app MODO. Vigente hasta el 28 de febrero.

Librerías

  • Cúspide y Ludditas: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con Visa crédito.

Tecnología

  • Frávega y Naldo: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Visa crédito.

Viajes y turismo

  • Andesmar: 10% de descuento con Visa crédito exclusiva BNA+ mediante MODO.

Combustible

  • YPF, Axion y Shell: 30% de descuento los viernes, con tope de reintegro de $15.000, hasta el 28 de febrero de 2026.

Los bancos ofrecen descuento de hasta 30% los días viernes en combustible.

Banco Macro: promociones con MODO en consumo diario y entretenimiento

El Banco Macro continúa con un esquema de beneficios enfocado en supermercados, gastronomía, indumentaria y ocio, con pagos realizados a través de MODO.

Supermercados

  • Makro: 20% de descuento los jueves, tope $20.000.
  • Disco y Vea: 20% de descuento viernes, sábados y domingos, tope $25.000.
  • Jumbo: 20% de descuento martes y jueves, tope $25.000.
  • Libertad: 20% de descuento los miércoles, tope $15.000.

Promociones vigentes hasta el 28 de febrero de 2026.

Gastronomía

  • Desayunos y almuerzos en comercios adheridos: 30% de descuento, con tope de $20.000, hasta el 28 de febrero.

Indumentaria y entretenimiento

  • Dexter: hasta 3 cuotas sin interés, todos los días, en productos seleccionados.
  • Cines adheridos: 30% de descuento con tope de $20.000 pagando con tarjetas premium Macro vía MODO.

Farmacias

  • Farmacity online: 6 cuotas sin interés.

Combustible

  • YPF: 30% de descuento los miércoles, con tope de $25.000. Vigente hasta el 31 de marzo.

Banco Patagonia: beneficios en supermercados, combustible e indumentaria

El Banco Patagonia concentra sus promociones en compras esenciales y consumo semanal, con descuentos escalonados durante el verano.

Supermercados

  • Carrefour: 20% de descuento los miércoles, tope $12.500, hasta el 31 de marzo.
  • Changomás: 15% de descuento los jueves, tope $10.000, hasta el 28 de febrero.
  • Vea y Jumbo: 30% de descuento los sábados, tope $15.000, hasta el 31 de marzo.

Combustible

  • Estaciones adheridas: 20% de descuento los jueves, con reintegro de hasta $10.000, pagando con crédito, débito o MODO.

Librerías

  • 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de $5.000, todos los días hasta el 30 de abril.

Indumentaria

  • Topper: 15% de descuento con tope de $10.000 y hasta 3 cuotas sin interés, los jueves, hasta el 30 de junio.

Las billeteras virtuales también tienen descuento en múltiples rubros.

Las billeteras virtuales también tienen descuento en múltiples rubros.

Billeteras virtuales: descuentos con Personal Pay y Mercado Pago

Las billeteras virtuales siguen ganando protagonismo y ofrecen promociones para optimizar el gasto mensual.

Personal Pay

Supermercados: 20% de descuento en Diarco jueves y viernes (tope $7.000) y 15% en Libertad de lunes a miércoles (tope $30.000).

  • Salud y belleza: 15% de descuento en Natura y Avon, tope $8.000.
  • Cine: 20% de descuento y promociones 2x1 en Cinemacenter.
  • Indumentaria: 20% de descuento en Topper los lunes y miércoles.

Mercado Pago

  • Salud: 3 cuotas sin interés en Farmacity online y con QR; descuentos en Farmacias del Puente.
  • Hogar y construcción: 3 cuotas sin interés en Easy.
  • Indumentaria: 6 cuotas sin interés en Nike online y Adidas con QR, más 20% de descuento en Adidas los miércoles.
