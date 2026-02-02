Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026

Por Soledad Maturano 2 de febrero de 2026 - 11:33
febrero de 2026, los principales bancos y billeteras virtuales del país renuevan sus para incentivar el consumo en un contexto que sigue siendo complejo para las familias en Argentina. Supermercados, farmacias, indumentaria, combustible y tecnología concentran los beneficios más relevantes del mes. promociones y descuentos
Sitio Andino realizó un repaso por las principales promociones vigentes en distintos rubros del Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia y Banco Macro. A su vez, las billeteras virtuales también se suman con beneficios, entre ellos los que ofrecen Mercado Pago y Personal Pay.
Banco Nación ofrece descuentos de hasta 30% en supermercados.
Banco Nación: fuertes descuentos en supermercados, farmacias y combustible
Banco Nación mantiene una amplia batería de promociones en la provincia de Mendoza, con beneficios destacados en consumo cotidiano y pagos a través de MODO BNA+.
Carrefour, Vea, Átomo, Súper A, Blow Max y Coto: 30% de descuento con tarjeta Visa crédito exclusiva MODO BNA+. Changomás: 30% de descuento pagando con MODO BNA+.
Carnicerías Vaca Negra, Granja Benedetti y Carnes Rizzo: 30% de descuento con Visa crédito vía MODO BNA+.
Ópticas Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con Visa crédito.
Farmacias 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés, los lunes, con tope de $10.000, pagando desde la app MODO. Vigente hasta el 28 de febrero.
Librerías Cúspide y Ludditas: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con Visa crédito.
YPF, Axion y Shell:
30% de descuento los viernes, con tope de reintegro de $15.000, hasta el 28 de febrero de 2026.
Los bancos ofrecen descuento de hasta 30% los días viernes en combustible.
Banco Macro: promociones con MODO en consumo diario y entretenimiento
Banco Macro continúa con un esquema de beneficios enfocado en supermercados, gastronomía, indumentaria y ocio, con pagos realizados a través de MODO.
Supermercados Makro: 20% de descuento los jueves, tope $20.000. Disco y Vea: 20% de descuento viernes, sábados y domingos, tope $25.000. Jumbo: 20% de descuento martes y jueves, tope $25.000. Libertad: 20% de descuento los miércoles, tope $15.000.
Promociones vigentes hasta el 28 de febrero de 2026.
Indumentaria y entretenimiento Dexter: hasta 3 cuotas sin interés, todos los días, en productos seleccionados. Cines adheridos: 30% de descuento con tope de $20.000 pagando con tarjetas premium Macro vía MODO.
Combustible Banco Patagonia: beneficios en supermercados, combustible e indumentaria
Banco Patagonia concentra sus promociones en compras esenciales y consumo semanal, con descuentos escalonados durante el verano.
Supermercados Carrefour: 20% de descuento los miércoles, tope $12.500, hasta el 31 de marzo. Changomás: 15% de descuento los jueves, tope $10.000, hasta el 28 de febrero. Vea y Jumbo: 30% de descuento los sábados, tope $15.000, hasta el 31 de marzo.
Estaciones adheridas:
20% de descuento los jueves, con reintegro de hasta $10.000, pagando con crédito, débito o MODO.
Las billeteras virtuales también tienen descuento en múltiples rubros.
Billeteras virtuales: descuentos con Personal Pay y Mercado Pago
billeteras virtuales siguen ganando protagonismo y ofrecen promociones para optimizar el gasto mensual. Personal Pay
Supermercados: 20% de descuento en Diarco jueves y viernes (tope $7.000) y 15% en Libertad de lunes a miércoles (tope $30.000).
Salud y belleza: 15% de descuento en Natura y Avon, tope $8.000. Cine: 20% de descuento y promociones 2x1 en Cinemacenter. Indumentaria: 20% de descuento en Topper los lunes y miércoles. Mercado Pago Salud: 3 cuotas sin interés en Farmacity online y con QR; descuentos en Farmacias del Puente. Hogar y construcción: 3 cuotas sin interés en Easy. Indumentaria: 6 cuotas sin interés en Nike online y Adidas con QR, más 20% de descuento en Adidas los miércoles.