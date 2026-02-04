La industria santafesina advierte sobre el ocaso del sistema productivo y la clase media

En un momento de tensión y debate para la economía nacional, la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) emitió un documento de fuerte contenido político y económico que trasciende la mera queja de la industria para adentrarse en un diagnóstico estructural de la Argentina .

Bajo la firma de su presidente, Cristian Fiereder , el texto titulado "El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media" funciona como una advertencia severa sobre los riesgos de pendular entre el populismo sin gestión y un ordenamiento fiscal que descuide la economía real .

La tesis central de la postura de la entidad fabril parece inapelable: el equilibrio macroeconómico , aunque indispensable, resulta insuficiente si no se lo acompaña de una política que resguarde el tejido industrial . Fiereder es categórico al definir la métrica del éxito nacional: "La riqueza de una nación no se mide solo en sus cuentas fiscales, sino en la fortaleza de su sistema productivo y en la estabilidad de su clase trabajadora ".

El análisis de la UISF identifica una "trampa de los extremos" en la historia reciente y presente del país. Por un lado, reconoce las falencias de modelos pasados que, bajo la premisa de proteger el mercado interno , generaron inflación y escasez de insumos , impidiendo la modernización tecnológica . Sin embargo, la preocupación actual reside en el extremo opuesto: la financiarización de la economía .

Fiereder advierte sobre el retorno de viejas recetas especulativas que atentan contra la inversión genuina: "Hoy, en un escenario donde el carry trade vuelve a posicionarse como la principal herramienta de inversión, observamos con preocupación la dificultad de los sectores productivos para recuperar su nivel de actividad".

El dirigente industrial alerta sobre la paradoja de buscar el desarrollo debilitando sus cimientos. La crítica apunta a una gestión que prioriza la urgencia de los indicadores financieros ignorando los costos internos y la caída del consumo. La sentencia del presidente de la UISF resuena con gravedad: "Un país con sus cuentas en orden, pero con sus naves industriales vaciándose, es, en definitiva, un país que está hipotecando su futuro".

image La imagen de industrias cerradas o a media maquina se han vuelto una constante y una preocupación de los representantes de la industria argentina

Equidad por sobre privilegios

Lejos de solicitar un proteccionismo ciego, el documento aboga por condiciones de competencia leal. La industria santafesina reclama equidad para enfrentar la apertura al mundo, señalando la pesada carga tributaria y logística que lastra al productor local. "No se trata de pedir privilegios, sino de reconocer las asimetrías que enfrentamos quienes pagamos impuestos, aportes y contribuciones", sostiene Fiereder, subrayando la necesidad de "alivianar la mochila" que carga el sector privado nacional.

Este reclamo se conecta directamente con la cuestión social. Para la UISF, el desmantelamiento industrial tiene una consecuencia directa en la estructura social argentina: "El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media". La advertencia es que, sin fábricas, el país se fragmenta, y lo que resta es "un desierto productivo con oasis de riqueza para pocos".

Una mirada geopolítica

Finalmente, el texto rechaza la idea de que la defensa de la industria sea un anacronismo. Por el contrario, Fiereder inscribe su reclamo en la tendencia global actual, citando los ejemplos de potencias como Estados Unidos, China o Corea del Sur. "Apostar por el desarrollo industrial no es una añoranza nostálgica ni un abrazo al pasado; es, por el contrario, entender hacia dónde camina el mundo", afirma.

El documento plantea una disyuntiva existencial para la dirigencia política y la sociedad en su conjunto. Argentina debe elegir qué tipo de nación quiere ser: "Es hora de decidir si queremos un país para cinco sectores o una nación para 46 millones de argentinos". Para la industria santafesina, el orden fiscal debe ser solo el punto de partida para bajar impuestos a la producción, y no un fin en sí mismo que sirva "sólo para sostener un esquema financiero volátil".