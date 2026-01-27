Mientras avanzan las importaciones, la industria textil pierde empleo y enfrenta una de sus peores crisis

La industria textil atraviesa una situación crítica que impacta de manera directa en los trabajadores del sector. Un ejemplo de este escenario se refleja en la empresa Cocot & Dufour , donde los empleados denuncian 140 despidos en dos meses , pagos fraccionados de salarios, en un contexto marcado por la caída del consumo y la apertura de importaciones .

La histórica marca de lencería fue escenario de protestas durante el inicio de la semana. Las manifestaciones se concentraron en la planta ubicada en Parque Chas , en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde se produjeron los despidos. Allí, los trabajadores expusieron públicamente que la empresa abona sueldos, aguinaldos y vacaciones en cuotas , una práctica que, aseguran, se volvió habitual.

La crisis del sector también se refleja en los ingresos. Según relatan los empleados, los salarios rondan los $700.000 mensuales por jornadas de nueve horas , una situación que consideran insostenible frente al aumento del costo de vida.

El reclamo no solo apunta a la regularización de los haberes , sino también a la defensa de la industria nacional , ante un escenario que, advierten, amenaza la continuidad de los puestos de trabajo.

En ese marco, los trabajadores denunciaron una maniobra de reemplazo de producción local por insumos importados desde China, lo que —según alertaron— profundiza la pérdida de empleo y debilita a toda la cadena productiva textil.

Retiros voluntarios y reducción de personal

El conflicto en Cocot se inscribe además en un contexto más amplio, atravesado por el crecimiento de nuevas modalidades de comercialización —como la venta por kilo y la moda circular— y por la falta de competitividad que enfrenta la industria local frente a los precios internacionales.

Según detallaron los trabajadores, la empresa impulsa retiros voluntarios como mecanismo para continuar reduciendo una dotación que actualmente ronda los 500 operarios. A esto se suma la existencia de deudas vinculadas a bonos y remuneraciones de fin de año, que aún no fueron saldadas.

ropa por kilo, feria de ropa, vintage, yin bohemian, kg, prendas, vestimenta La ropa por kilo, la moda circular y la apertura de importaciones gana lugar, afectando de forma directa a la industria nacional textil. Foto: Yemel Fil

Cierres y despidos en distintas provincias del país: el caso de Corrientes y Chaco

La crisis no se limita al Área Metropolitana. En las últimas semanas, el sector registró cierres y desvinculaciones en distintas regiones del país.

En este marco, Infobae informó que la empresa textil Emilio Alal cerró sus plantas de hilados y telas en Corrientes y Chaco, dejando a más de 260 trabajadores sin empleo.

La firma —con más de 100 años de trayectoria en la Argentina— atribuyó la decisión al “actual contexto económico y comercial adverso”, sumado a problemas estructurales que afectan la competitividad de la industria nacional. En ese sentido, señaló que la continuidad de las operaciones se volvió inviable, sin perspectivas de mejoras en el corto y mediano plazo.

Entre los factores mencionados se destacaron la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas —tanto nuevas como usadas—, la caída del poder adquisitivo, los altos costos financieros, laborales y energéticos, y la elevada carga impositiva.

Otro antecedente reciente corresponde al Grupo Dass, fabricante de calzado deportivo para marcas internacionales como Nike, Adidas y Fila. La semana pasada, la empresa desvinculó a 43 trabajadores de su planta en Misiones, y la producción estaría garantizada solo hasta junio de este año.

El sector perdió 13% del empleo desde el inicio del actual gobierno

Este panorama se enmarca en una tendencia que avanza de forma sostenida. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, la cadena textil, de indumentaria y actividades afines perdió el 13% de sus trabajadores y el 8% de sus empresas.

De acuerdo con un relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se destruyeron 16.000 puestos de trabajo y 466 empresas cerraron sus puertas.

En términos absolutos, el mayor impacto se registró en el rubro de confección, donde se perdieron 4.650 empleos y 203 empresas, según informó Ámbito Financiero.

industria textil (3) La industria textil perdió el 13% de sus trabajadores y el 8% de sus empresas.

Los rubros más afectados por la caída del empleo

En términos relativos, los segmentos que mostraron las mayores pérdidas laborales —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo— fueron:

Ropa interior y medias: -21% (1.487 puestos)

-21% (1.487 puestos) Ropa deportiva: -19% (642 puestos)

-19% (642 puestos) Confección de tejidos de punto: -19% (277 puestos)

-19% (277 puestos) Confección de tejidos planos: -10% (1.969 puestos)

-10% (1.969 puestos) Ropa de trabajo: -6% (379 puestos)

Por el contrario, el único rubro que registró una leve recuperación fue el de indumentaria para bebés y niños, con un crecimiento del 1%.