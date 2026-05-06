Crecimiento récord de autos eléctricos: qué modelos lideran el ranking en Argentina

Los autos eléctricos atraviesan su mejor momento dentro del mercado automotor argentino. Un nuevo informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) reveló que en marzo de este año se patentaron 529 vehículos 100% eléctricos , frente a apenas 52 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

El dato más contundente está en el porcentaje: el salto fue del 917,3%, una suba histórica que marca un cambio de tendencia en el sector.

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El avance no se limita a un buen mes. Entre enero y marzo de 2026 se patentaron 1.617 unidades eléctricas, contra 166 en igual período del año pasado. En términos porcentuales, esto implica un aumento del 874,1% , consolidando una importante expansión que empieza a ganar volumen dentro del mercado.

El impulso de los modelos chinos y el liderazgo de BYD

Si bien los números aún son reducidos dentro del universo de los 0 km, los eléctricos vienen ganando presencia, en gran parte impulsados por la llegada de nuevos modelos de origen chino.

En ese escenario, BYD se posiciona como el gran protagonista: lideró el ranking de marcas y logró ubicar dos modelos entre los más patentados del país en esta categoría.

Cuáles son los autos eléctricos más patentados

En cuanto a los modelos más patentados, el ranking muestra cuáles son hoy los vehículos con mayor demanda y mejor desempeño comercial en el incipiente mercado eléctrico argentino:

BYD Dolphin Mini (838 unidades)

BYD Yuan Pro (377 unidades)

Chevrolet Spark EV (105)

JMEV Easy 3 (71)

Renault Kangoo E-Tech (47)

auto electrico byd BYD Dolphin Mini es el más patentado en el mercado argentino.

Por detrás aparecen otros modelos con menor volumen, pero que también empiezan a construir su lugar en el mercado. BAIC EU5 registra 33 unidades, Geely EX5 suma 29, Volvo EX30 alcanza 24 y Great Wall Ora 03 llega a 21.

En el segmento de menor escala -con menos de 10 unidades- figuran DFSK EC35 y JAC EV30X (9 cada uno), Coradir Tito (7), Peugeot E-2008 y XEV Yoyo (5 cada uno). Cierra la lista Coradir Tita, con apenas tres unidades patentadas, en un escenario todavía tímido pero de crecimiento sostenido.