El vino argentino consolida su presencia global en Wine Paris

Wines of Argentina participa en Wine Paris con 43 bodegas, respaldo institucional y una estrategia que apuesta a la diversidad e identidad del vino argentino.

Wine Paris 2025 (1)
Por Marcelo López Álvarez

La presencia del vino argentino en los grandes escenarios internacionales vuelve a cobrar protagonismo con la participación de Wines of Argentina (WofA) en una nueva edición de Wine Paris, una de las ferias vitivinícolas más relevantes del calendario global. El encuentro se desarrollará entre el 9 y el 11 de febrero en el predio Paris Expo Porte de Versailles y reunirá a productores, compradores y referentes del sector provenientes de los principales mercados del mundo.

La participación argentina contará con el respaldo institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (PromArgentina) y la Embajada Argentina en Francia, en un esquema que combina promoción comercial, posicionamiento estratégico y diplomacia económica. En ese marco, Wines of Argentina dispondrá de un stand institucional que reunirá a 43 bodegas nacionales, reflejando tanto la diversidad productiva del país como el interés sostenido del sector por consolidar su presencia en ferias de alto impacto.

Nuevas regiones y ampliación del mapa vitivinícola

La edición de este año introduce, además, un dato significativo: por primera vez, las provincias de Salta y Neuquén participarán con espacios propios, destinados a bodegas seleccionadas de sus regiones. Esta decisión refuerza la visibilidad de los vinos de altura del noroeste argentino y de los perfiles patagónicos, ampliando el mapa de identidades que el país presenta ante el trade internacional.

Vino argentino, una industria en revisión

Más allá de la dimensión comercial, la participación argentina en Wine Paris se inscribe en un contexto de reflexión más amplio sobre el presente y el futuro de la industria. Así lo expresó Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina, al señalar que los eventos internacionales también deben funcionar como espacios de revisión de los códigos tradicionales del sector. Según la ejecutiva, el vino argentino busca hoy correrse de esquemas rígidos y apostar por valores como la diversidad, la frescura y la versatilidad, en línea con las transformaciones culturales y de consumo que atraviesan a los mercados globales.

En ese sentido, Pesce subrayó que la sofisticación ya no puede plantearse como una exigencia, sino como una elección del consumidor. Bajo el concepto “The Wine for Now”, la estrategia de WofA propone una conexión más directa y consciente con el disfrute del vino, asociándolo al presente y a experiencias cotidianas, sin resignar calidad ni identidad. Se trata de un enfoque que dialoga con las nuevas generaciones de consumidores y con mercados cada vez más atentos a la autenticidad y la narrativa de origen.

La agenda institucional en Wine Paris incluirá, además, una serie de actividades orientadas a la formación y la generación de contenidos de valor para el trade. Entre ellas se destacan seminarios y acciones conjuntas con la escuela Le Cordon Bleu, dirigidas a sus estudiantes, con foco en las tendencias actuales de consumo y en el posicionamiento del vino argentino en el escenario internacional.

Wine Paris 2025 (3)
El vino argentino volverá a ser protagonista en la Wine Paris

El vino argentino volverá a ser protagonista en la Wine Paris

Masterclasses y foco en el terroir

Asimismo, Wines of Argentina dispondrá de un espacio exclusivo para masterclasses, con cuatro presentaciones a cargo de bodegas de trayectoria como Casarena, Susana Balbo, Antigal y Luigi Bosca. Las charlas abordarán ejes vinculados al terroir, la precisión enológica, las variedades y las denominaciones de origen, recorriendo distintos capítulos de la historia vitivinícola argentina y su evolución hacia modelos productivos de mayor sofisticación técnica.

La participación en Wine Paris forma parte del cronograma anual de ferias internacionales que impulsa Wines of Argentina con el objetivo de fortalecer la marca país, ampliar oportunidades comerciales y consolidar la presencia nacional en los principales mercados de exportación. La magnitud del evento respalda esta estrategia: en su última edición, la feria reunió a más de 5.400 expositores y superó los 50.000 visitantes provenientes de 150 destinos, consolidándose como un punto de encuentro clave para productores, importadores y decisores del sector.

Wines of Argentina y la estrategia exportadora

Desde su creación en 1993, Wines of Argentina desempeña un rol central en la promoción del vino argentino a nivel global y en la orientación de la estrategia exportadora del país. A través del análisis de mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina. La entidad busca contribuir a la consolidación de la Argentina entre los principales exportadores mundiales y fortalecer la percepción positiva del “Vino Argentino” entre el trade, los formadores de opinión y los consumidores. En ese recorrido, Wine Paris aparece, una vez más, como una vidriera estratégica para mostrar la madurez, la diversidad y la capacidad de adaptación de la vitivinicultura nacional.

