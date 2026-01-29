Vino a la Nave vuelve a Mendoza con Turf y más de 30 bodegas

Por Sitio Andino Departamentales







El próximo 28 de febrero, desde las 19.00 horas, los jardines de la Nave Cultural Mendoza volverán a convertirse en escenario de una experiencia que combina vino, gastronomía y música en vivo. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar del sonido de Turf, en el marco de una nueva edición del ciclo que celebra la cultura vitivinícola y el encuentro al aire libre.

Vino a la Nave se presenta nuevamente en la Municipalidad de Mendoza con una propuesta imperdible para la temporada estival: una degustación de vinos descontracturada, acompañada por bandas en vivo, gastronomía de primer nivel, barras de tragos y cerveza, y un entorno pensado para disfrutar bajo el cielo mendocino.

Un ciclo que ya es un éxito en la Nave Cultural Mendoza Vino a la Nave no es un evento más en la agenda mendocina. Desde su primera edición en 2024, la propuesta ha reunido a artistas de distintos géneros -del indie al rock, pasando por el pop y la música urbana- en un entorno que celebra las bondades de la vitivinicultura local. La experiencia se completa con gastronomía de primer nivel y espacios al aire libre que invitan a compartir. A lo largo del año pasado, el ciclo contó con la presencia de Gauchito Club, Indios, Pasado Verde, Emmanuel Horvilleur y muchísimos artistas de primer nivel, consolidándose como una cita obligada para el público.

image Turf en vivo y al aire libre En esta nueva edición, el encuentro al aire libre contará con un line up encabezado por Turf, la participación de más de 30 bodegas, diversas propuestas gastronómicas y la energía de miles de personas brindando y disfrutando de la música en vivo. Además, habrá sorpresas especiales y un escenario emergente destinado a bandas locales, con el objetivo de seguir impulsando y visibilizando el talento regional.

La banda Turf se mantiene muy activa dentro de la escena del rock argentino con un renovado impulso creativo gracias a su ambicioso proyecto “Polvo de Estrellas”, un álbum y obra audiovisual donde reversionan sus clásicos junto a artistas de distintas generaciones como Lali, Milo J, Miranda!, Vicentico y Fito Páez, fusionando géneros y formatos para conectar con nuevas audiencias. El proyecto se desarrolla a través del lanzamiento de varios singles destacados y una intensa agenda de shows en vivo y participaciones en festivales a lo largo del país, reafirmando la vigencia y proyección de la banda tras décadas de trayectoria. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Venti.