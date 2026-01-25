25 de enero de 2026
Innovadora experiencia enológica

Experiencia de vino urbana: llega el "Tour de Copas"

Punto de encuentro en plaza Independencia, recorrido por tres vinerías y degustación de vinos seleccionados. Cupos limitados, entradas por EntradaWeb.

Innovadora experiencia de vino en la Ciudad de Mendoza.

Innovadora experiencia de vino en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Capital Internacional del Vino inicia el año con una propuesta especial: “Tour de Copas”, una innovadora experiencia enológica que invita a vecinos, mendocinos y turistas a recorrer distintas vinerías de la Ciudad y brindar por el nuevo año que comienza. La propuesta se llevará a cabo el día martes 28 de enero a las 19.00 horas, la misma tiene costo y las entradas se adquieren a través de EntradaWeb.

Esta actividad original y atractiva tiene como objetivo poner en valor los imponentes atardeceres mendocinos y fortalecer el desarrollo de las vinerías urbanas, promoviendo su identidad y su aporte a la cultura vitivinícola local.

image

El recorrido incluirá la visita a tres destacadas vinerías de la Ciudad de Mendoza: Alpataco, La Vinícola y Sangre Roja, espacios que representan la diversidad y la calidad de la propuesta enoturística urbana.

Durante el encuentro, las vinerías participantes ofrecerán degustaciones de destacados varietales y etiquetas, brindando una experiencia de calidad para los asistentes. El tiempo estimado de permanencia en cada vinería será de aproximadamente 20 minutos, instancia en la que se presentará un varietal seleccionado por el sommelier o representante del lugar, quien compartirá la historia del espacio y las características del vino elegido.

El punto de encuentro será en el cartel #AmoMendoza, en la plaza Independencia, desde donde se dará inicio al recorrido.

