Bodegas de San Rafael buscan llevar calma ante la posible baja en la compra de uvas

El sector vitivinícola de Mendoza atraviesa una situación compleja , en sintonía con el contexto económico del país . Una de las primeras señales de este escenario fue la preocupación expresada por productores del sur provincial , quienes advirtieron sobre una posible baja en la demanda de uvas por parte de las bodegas de cara a la cosecha 2026 .

Más allá de este panorama general, algunas empresas salieron a reafirmar su compromiso con la producción local. Entre ellas se encuentra Bodegas Murville , de San Rafael .

Operativo de rescate Cabalgata en Malargüe terminó con un herido tras una caída en zona de montaña

La Legua Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera

Para conocer la realidad del sector, Noticiero Andino dialogó con Alejandro Salafia , dueño de la firma bodeguera, quien destacó la continuidad del trabajo con los productores : “Nosotros, como empresa, vamos a seguir con el programa de elaboración de siempre, no vamos a alterar nada”.

En ese sentido, Salafia brindó su mirada sobre el estado actual de la vitivinicultura en Mendoza y señaló que se trata de un proceso cíclico : “En esta actividad, cada seis o siete años hay una crisis . Es un fenómeno recurrente: caída de precios por sobreoferta de volúmenes, desaliento a los productores , pero luego, al cabo de uno o dos años, los volúmenes empiezan a escasear . Entonces vuelve la demanda y el estímulo ”.

Si bien reconoció que se trata de una situación esperable, el empresario advirtió que el contexto actual se ve agravado por la caída del consumo y la falta de políticas activas del Gobierno provincial: “Siempre los gobiernos de la provincia tuvieron una política vitivinícola. Hoy eso se extraña; con los precios que tiene el vino en el mercado, el Gobierno debería estar dando alguna señal ”.

Finalmente, además de plantear diversas demandas hacia el Estado y proyectar un crecimiento favorable a futuro, Salafia expresó su expectativa de que la falta de compra de uvas no impacte de lleno en San Rafael. Según datos de la Asociación de Cooperativas, se prevé una merma del 26% en la producción vitivinícola: “Con esos números, creo que no debería haber este faltante ”.

Mirá la entrevista completa: