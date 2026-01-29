29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Preocupación en la sociedad

Violencia juvenil sin freno con un adolescente apuñalado y un menor imputado en Malargüe

El joven herido permanece internado en el Hospital de Malargüe, mientras que la Justicia ordenó el traslado del acusado a San Rafael.

MOVIL POLICIAL MALARGUE 2021.jpg

El grave episodio de violencia ocurrió días atrás y mantiene preocupada a una familia y a toda la comunidad malargüina. La víctima, un joven de apenas 17 años, permanece internado en el Hospital Regional de Malargüe luego de haber sufrido heridas de extrema gravedad durante un ataque con arma blanca, protagonizado también por un menor de edad. En las últimas horas, su estado de salud obligó a una nueva intervención quirúrgica, reflejando la crudeza del hecho y la magnitud de las lesiones.

Lee además
Aquel crimen desató una fuerte reacción social y política sin precedentes en la provincia
Violencia armada

Villa Hipódromo, escenario de dos crímenes que marcaron a Godoy Cruz con casi 20 años de diferencia
Las imágenes del violento episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales
Escándalo

Video: un violento partido de fútbol amateur terminó con una árbitra agredida y dos heridos

Joven herido en Malargüe fue nuevamente operado

De acuerdo a la información oficial, el adolescente herido continúa bajo estricta observación médica, con controles permanentes por parte del personal de salud. Su cuadro sigue siendo delicado, lo que profundiza la preocupación de su entorno y reaviva el debate social sobre el crecimiento de hechos violentos protagonizados por jóvenes cada vez más chicos.

El caso generó una fuerte conmoción en Malargüe, no solo por la violencia del ataque, sino también por la edad tanto de la víctima como del presunto agresor. La reiteración de episodios de estas características expone una problemática creciente vinculada a la delincuencia juvenil y al uso de armas blancas.

En el plano judicial, se confirmó que el adolescente acusado fue formalmente imputado por la Justicia. Por disposición del juez penal de menores, fue trasladado a la Unidad Provincial de Abordaje de Niños, Niñas y Adolescentes (UPANA) de San Rafael, donde quedará alojado mientras avanza la investigación.

Las actuaciones estuvieron en el ámbito local a cargo de la fiscal María Victoria Sala, de la Oficina Fiscal de Malargüe, y el expediente fue caratulado como "lesiones graves”, en función de la gravedad del ataque y las reiteradas cirugías a las que debió ser sometida la víctima. Mientras tanto, la violencia generada por menores vuelve a quedar en el centro de la escena.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz refuerza su política de seguridad con un nuevo acuerdo provincial

Vino a la Nave vuelve a Mendoza con Turf y más de 30 bodegas

El Gobierno ampliará la cárcel de El Cerrito en San Rafael con un nuevo complejo penitenciario

General Alvear inició trabajos de urbanización y limpieza en el barrio Parque

San Carlos reafirma su historia y honra a los protagonistas de la gesta sanmartiniana

Tras el último temporal en Tupungato: crecidas, inundaciones y daños productivos en el departamento

Vecinos de San Rafael opinaron sobre la baja de la edad de imputabilidad

La Bolsa de Descuentos de Maipú Municipio sigue impulsando el consumo local

LO QUE SE LEE AHORA
Plaza Las Tonadas en Guaymallén.
Aprender cuidando el planeta

Guaymallén inaugura Plaza Las Tonadas con juegos y pisos hechos de neumáticos reciclados

Las Más Leídas

Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales

Violento robo a una mujer en el barrio 8 de abril de Las Heras. 
el ladrón escapó corriendo

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

El estado del Paso Los Libertadores para este jueves 29 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 29 de enero