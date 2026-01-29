Violencia juvenil sin freno con un adolescente apuñalado y un menor imputado en Malargüe

El grave episodio de violencia ocurrió días atrás y mantiene preocupada a una familia y a toda la comunidad malargüina. La víctima, un joven de apenas 17 años, permanece internado en el Hospital Regional de Malargüe luego de haber sufrido heridas de extrema gravedad durante un ataque con arma blanca, protagonizado también por un menor de edad. En las últimas horas, su estado de salud obligó a una nueva intervención quirúrgica, reflejando la crudeza del hecho y la magnitud de las lesiones.

Joven herido en Malargüe fue nuevamente operado De acuerdo a la información oficial, el adolescente herido continúa bajo estricta observación médica, con controles permanentes por parte del personal de salud. Su cuadro sigue siendo delicado, lo que profundiza la preocupación de su entorno y reaviva el debate social sobre el crecimiento de hechos violentos protagonizados por jóvenes cada vez más chicos.

El caso generó una fuerte conmoción en Malargüe, no solo por la violencia del ataque, sino también por la edad tanto de la víctima como del presunto agresor. La reiteración de episodios de estas características expone una problemática creciente vinculada a la delincuencia juvenil y al uso de armas blancas.

En el plano judicial, se confirmó que el adolescente acusado fue formalmente imputado por la Justicia. Por disposición del juez penal de menores, fue trasladado a la Unidad Provincial de Abordaje de Niños, Niñas y Adolescentes (UPANA) de San Rafael, donde quedará alojado mientras avanza la investigación. Las actuaciones estuvieron en el ámbito local a cargo de la fiscal María Victoria Sala, de la Oficina Fiscal de Malargüe, y el expediente fue caratulado como "lesiones graves”, en función de la gravedad del ataque y las reiteradas cirugías a las que debió ser sometida la víctima. Mientras tanto, la violencia generada por menores vuelve a quedar en el centro de la escena.

Compartí la nota:







