Vecinos de San Rafael opinaron sobre la baja de la edad de imputabilidad

Los vecinos de San Rafael se refirieron a la baja de edad de imputabilidad.

Tanto jóvenes como adultos coinciden en su mayoría en que se debe bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque buena parte de los encuestados también coincidió en que la educación y la formación en el hogar son indispensables para encontrar respuestas a los actos delictivos.

Vale recordar que la inclusión del proyecto para bajar la edad de imputabilidad fue formalizado por decreto y responde al crimen de Jeremías Monzón -el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe- que volvió a instalar el debate en la agenda. Los cercanos al presidente sostienen que la decisión busca “habilitar la discusión” sin alterar la estrategia legislativa definida previamente.

La iniciativa apunta a reemplazar el marco legal vigente desde 1980 y a crear un régimen de responsabilidad penal juvenil. El punto más sensible sigue siendo la edad de imputabilidad: el texto impulsado por Nación propone bajarla a los 13 años, aunque el último dictamen de mayoría alcanzado en comisiones durante 2025 había fijado el piso en 14, tras negociaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Los habitantes de San Rafael respondieron a la encuesta generada por Noticiero Andino Embed - SAN RAFAEL: ENCUESTA- LA OPINIÓN DE LA CALLE