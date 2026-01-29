29 de enero de 2026
Sitio Andino
Debate nacional

Vecinos de San Rafael opinaron sobre la baja de la edad de imputabilidad

La mayoría de los vecinos de San Rafael consultados se manifestó a favor de reducirla a los 13 años, aunque destacaron la importancia de la educación y la contención familiar.

Los vecinos de San Rafael se refirieron a la baja de edad de imputabilidad.

Tanto jóvenes como adultos coinciden en su mayoría en que se debe bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque buena parte de los encuestados también coincidió en que la educación y la formación en el hogar son indispensables para encontrar respuestas a los actos delictivos.

Vale recordar que la inclusión del proyecto para bajar la edad de imputabilidad fue formalizado por decreto y responde al crimen de Jeremías Monzón -el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe- que volvió a instalar el debate en la agenda. Los cercanos al presidente sostienen que la decisión busca “habilitar la discusión” sin alterar la estrategia legislativa definida previamente.

La iniciativa apunta a reemplazar el marco legal vigente desde 1980 y a crear un régimen de responsabilidad penal juvenil. El punto más sensible sigue siendo la edad de imputabilidad: el texto impulsado por Nación propone bajarla a los 13 años, aunque el último dictamen de mayoría alcanzado en comisiones durante 2025 había fijado el piso en 14, tras negociaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Los habitantes de San Rafael respondieron a la encuesta generada por Noticiero Andino

