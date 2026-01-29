29 de enero de 2026
No será este viernes 30

Se reprograma la Vendimia Departamental de Tunuyán: qué día se realizará

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, comunicó que la fiesta departamental de la Vendimia será suspendida por condiciones climáticas adversas.

Tunuyán celebrará su Fiesta Departamental de la Vendimia la próxima semana.

Tunuyán celebrará su Fiesta Departamental de la Vendimia la próxima semana.

 Por Celeste Funes

Debido a que los pronósticos meteorológicos anticipan condiciones climáticas adversas para este fin de semana, la Municipalidad de Tunuyán decidió suspender su Vendimia Departamental. La misma tendrá lugar el próximo lunes. ¿Habrá otros cambios?

Cuándo y dónde será la Vendimia Departamental de Tunuyán

En un video compartido desde las redes sociales de la comuna, el intendente Emir Andraos confirmó que el evento, que estaba propuesto para este viernes 30, se trasladó al próximo lunes 2 de febrero. Para esta jornada se anuncian “tormentas eléctricas severas", por lo que se tomó la medida "para priorizar a los espectadores, artistas y a toda la gente que trabaja acá, en el Anfiteatro Municipal“, explicó el jefe municipal.

image

Por otro lado, Andraos aclaró que las fechas de Tonada para el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se mantendrán, así como el horario y el lugar (Anfiteatro Municipal) donde se realizará la Vendimia.

¿Qué pasará con las entradas?

La municipalidad informó que los espectadores que hayan adquirido su entrada para este viernes pueden quedarse tranquilos, ya que el lunes 2 de febrero tendrá la misma validez. No obstante, si se desea solicitar la devolución, podrán comunicarse al mail [email protected] o al WhatsApp 2616172566 (atención a usuarios de entredaweb) para realizar ese trámite.

Por último, solicitaron a la comunidad y, a quienes tenían previsto asistir a la Vendimia Departamental de Tunuyán, mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad ante cualquier imprevisto. Asimismo, se recomienda seguir el estado del tiempo a través de Defensa Civil, Contingencias Climáticas o el Servicio Meteorológico Nacional.

