29 de enero de 2026
Infraestructura

El Gobierno ampliará la cárcel de El Cerrito en San Rafael con un nuevo complejo penitenciario

La construcción de 7.000 metros cuadrados permitirá sumar casi 200 nuevas plazas y modernos espacios para los internos del sur provincial.

Este jueves se realizó el acto de apertura de ofertas económicas con la presencia de autoridades

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en el proceso administrativo para transformar la Unidad X en un complejo penitenciario integral. Este jueves se realizó el acto de apertura de ofertas económicas, instancia clave para avanzar con una obra que apunta a fortalecer la infraestructura de la cárcel, mejorar las condiciones de seguridad y ampliar los espacios.

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el director de Gestión de Proyectos, Emanuel Juan. En total, siete empresas presentaron sus propuestas para ejecutar la obra: Stornini SA; Constructora Horizonte SA–OHA Construcciones SRL (UT); Astoria Construcciones Civiles SA; Universo SA; Agrocon SRL; Mecall SRL; y Corporación del Sur SA–Laugero Construcciones (UT).

Nuevas sedes y ampliaciones

El proyecto se desarrollará sobre una superficie de 21.420 metros cuadrados dentro del predio de la Colonia Penal Sixto Segura, lo que permitirá duplicar el terreno operativo actual. La ampliación se implantará hacia el sector oeste bajo un esquema de espejo respecto de las estructuras existentes, garantizando una integración funcional entre los distintos sectores.

cárcel, san rafael
En total, siete empresas presentaron sus propuestas para ejecutar la obra en San Rafael

El eje central de la obra será un nuevo pabellón de alojamiento de dos niveles, con capacidad para 192 internos. El edificio estará organizado en dos alas independientes, una disposición que facilitará el control y la gestión interna del complejo.

En cuanto a la seguridad perimetral, se construirá un muro de hormigón de 7,20 metros de altura, acompañado por nuevas torretas de vigilancia que permitirán supervisar tanto el perímetro como el área destinada a actividades deportivas. Además, se prevé la construcción de nuevas sedes para la Dirección y la Regional, la ampliación del edificio de visitas y la incorporación de un sector específico para visitas íntimas.

cárcel, san rafael
El proyecto se desarrollará sobre una superficie de 21.420 metros cuadrados dentro del predio de la Colonia Penal Sixto Segura

Espacios de formación, tecnología e innovación

El complejo también incorporará más de 2.200 metros cuadrados destinados a educación y trabajo, en línea con los estándares de reinserción social. El proyecto incluye un pabellón de aulas para los niveles primario y secundario, además de una nave de talleres divisibles que permitirá el desarrollo de actividades laborales.

Estas áreas estarán conectadas mediante galerías cubiertas y contarán con puestos de control estratégicamente ubicados, garantizando que el desplazamiento de los internos se realice bajo estrictas normas de seguridad.

cárcel, san rafael
El complejo también incorporará más de 2.200 metros cuadrados destinados a educación y trabajo

Por último, y teniendo en cuenta la ubicación rural del establecimiento, la obra contempla la autosuficiencia de servicios. Para ello se ampliará la planta de tratamiento de efluentes, se construirá una nueva torre de reserva de agua potable y se instalarán una subestación transformadora, un grupo electrógeno y sistemas de climatización de alta tecnología, asegurando el funcionamiento continuo del complejo penitenciario.

