Javier Milei destacó a Trump como "un aporte fundamental" para garantizar la paz global en el acto por el Holocausto

El presidente Javier Milei participó del acto por el Día Internacional del Holocausto y ratificó su alineamiento ideológico con su par de Estados Unidos, Donald Trump , ya que marcó que contribuyó a "recuperar la cordura" a nivel mundial. Además, marcó que el republicano "d io un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global impulsando".

Milei advirtió este miércoles que ante “ el creciente antisemitismo en el que habitamos , la memoria se vuelve un tesoro incalculable”, por lo que, dijo, “basta con echarle un vistazo a la realidad actual”. “ Los esfuerzos por recordar deben ser redoblados ya que el olvido es el primer paso para repetir los horrores del pasado ”, dijo al participar del acto en conmemoración al Día Internacional del Holocausto que se celebraba en el museo homónimo de la ciudad de Buenos Aires.

“En el creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable; basta con echarle un vistazo a la realidad actual”, expuso. También cuestionó la “malvada comunión” del antisemitismo con “la extrema izquierda global y el extremismo islamita”.

A su vez, ponderó el recientemente creado Consejo de la Paz al afirmar que implicó un “aporte fundamental” de Donald Trump y Estados Unidos para “garantizar la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos” y que, subrayó, “haga de contrapeso frente a una locura que está cobrando una magnitud preocupante”.

El Presidente Javier Milei participó en el acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Para Milei, “la mejor forma de combatir el mal organizado es el bien organizado. Por eso es necesario que quienes creemos en la libertad permanezcamos unidos”, convocó. Y afirmó que “mientras sea presidente de la Nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”.

“Hemos declarado recientemente a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, como ya lo hemos hecho con Hamás”, destacó.

Milei compartió el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, entre otros.

Se trata de una fecha particular en el calendario de la comunidad que se conmemora luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) designara al 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto tras la liberación del campo de exterminio Auschwitz.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El Gobierno fue recibido por el presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin; la secretaria general, Fabiana Mindlin; y el director ejecutivo, Jonathan Karszenbaum, según se informó en un comunicado.

También participaron representantes de organismos de entidades judías, organizaciones de lucha contra el antisemitismo y sobrevivientes del Holocausto. Entre ellos, Lea Zajac, la única sobreviviente de una familia de 80 personas, quien brindó su testimonio del horror.

Con información de NA