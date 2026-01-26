Javier Milei llegó a Mar del Plata para celebrar el "Tour de la Gratitud" y lo recibió una multitud

El presidente Javier Milei llegó este lunes a Mar del Plata en medio de una multitud que lo recibió en la entrada al Hotel Hermitage, donde ingresó junto a su hermana Karina minutos antes de encabezar una recorrida con la militancia de La Libertad Avanza , en el marco del “Tour de la Gratitud” .

“¡Presidente, presidente!”, corearon los simpatizantes del jefe de Estado detrás del cordón de seguridad, mientras que desde otro sector le gritaban “vendepatria” .

Casa Rosada El Gobierno nacional incluyó otro proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias: de qué se trata

Siguen los cambios Otra renuncia en el Gobierno nacional: el titular del Renaper dejará el cargo

En la bienvenida a Milei se produjeron algunos forcejeos con la Policía de opositores al Presidente pero los incidentes no pasaron a mayores. En medio de un férreo operativo de seguridad que no pudo evitar el contacto con la gente, el primer mandatario se bajó del auto oficial con su clásica campera negra, saludó a los manifestantes a pura sonrisa y hasta firmó camisetas.

En la comitiva que llevó a Milei y a la secretaria general de la Presidencia también estaban el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Embed EL Presidente @JMilei llega a la caravana para el Tour de la Gratitud.



Los esperamos a todos ahora, 20:30 h, en Güemes y Avellaneda!!! VLLC!!! pic.twitter.com/hH3i6jjXFf — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 26, 2026

Javier Milei en Mar del Plata: el Tour de la Gratitud

“Olé, olé, olé, olé, Javo, Javo”, pronunciaron sus simpatizantes que vivaron su llegada, antes de entonar las estrofas del himno nacional. “¡Tienen miedo, los kukas tienen miedo!”, desafiaron los oficialistas a los manifestantes opositores que también lanzaban consignas contra el mandatario.

El jefe de Estado encabezará este martes el Derecha Fest, un evento que reúne a referentes del espectro libertario y conservador. También Milei tiene previsto asistir a la función de “Fátima Universal”, el espectáculo que su expareja Fátima Florez presenta en el teatro Roxy de Mar del Plata en el marco de la temporada de verano.

Embed HOY EN MAR DEL PLATA: SEGUIMOS CON EL TOUR DE LA GRATITUD pic.twitter.com/8TJwcyRx6g — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 26, 2026

Debido a su presencia, la función fue reprogramada especialmente y se adelantará de manera excepcional a las 21, según confirmó la actriz y divulgó el flyer de promoción.

“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima, quien también anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad” por la presencia del jefe de Estado.

La capocómica dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final para cantar, una faceta que ya mostró públicamente en otras oportunidades: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, adelantó.

La provincia de Mendoza sería uno de los destinos del "Tour de la Gratitud". Si bien la fecha estaría por confirmarse, el arco político se ilusiona con una visita en la previa de las elecciones municipales del 22 de febrero. El reencuentro de Milei con su electorado mendocino —y seguramente con Alfredo Cornejo— podría darse entre el 17 y el 19 de febrero.