Javier Milei volvería a Mendoza en la previa de las elecciones municipales

La provincia de Mendoza es una de las favoritas del presidenteJavier Milei debido al gran flujo de votos que aporta al oficialismo. Tras los buenos resultados en los sufragios de octubre pasado, el primer mandatario estaría planificando otra visita a la tierra del sol y del buen vino para agradecer por la victoria y brindar apoyo a los candidatos locales en las elecciones municipales.
En diciembre, el Presidente implementó el "Tour de la gratitud" para reencontrarse con el electorado tras las votaciones del año pasado. Inicialmente visitó la provincia de Córdoba, pero ahora su próximo destino sería Mendoza.
Si bien la fecha estaría por confirmarse, el arco político se ilusiona con una visita en la previa de las elecciones municipales del 22 de febrero. El reencuentro de Milei con su electorado mendocino —y seguramente con Alfredo Cornejo— podría darse entre el 17 y el 19 de febrero.
Además, la fecha tendrá una carga especial dado que estará abierto el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará el soporte de los gobernadores para que avancen los proyectos de reformas que impulsa el oficialismo para la segunda mitad del mandato.