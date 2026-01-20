20 de enero de 2026

Nueva visita presidencial

Javier Milei volvería a Mendoza en la previa de las elecciones municipales

El primer mandatario estaría planificando volver a tierras mendocinas antes de los sufragios comunales, bajo la iniciativa del "Tour de la gratitud".

En diciembre, el Presidente implementó el "Tour de la gratitud" para reencontrarse con el electorado tras las votaciones del año pasado. Inicialmente visitó la provincia de Córdoba, pero ahora su próximo destino sería Mendoza.

Cuándo llegaría Javier Milei a Mendoza

Si bien la fecha estaría por confirmarse, el arco político se ilusiona con una visita en la previa de las elecciones municipales del 22 de febrero. El reencuentro de Milei con su electorado mendocino —y seguramente con Alfredo Cornejo— podría darse entre el 17 y el 19 de febrero.

Además, la fecha tendrá una carga especial dado que estará abierto el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará el soporte de los gobernadores para que avancen los proyectos de reformas que impulsa el oficialismo para la segunda mitad del mandato.

