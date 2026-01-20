Javier Milei volvería a Mendoza en la previa de las elecciones municipales Foto: Cristian Lozano

En diciembre, el Presidente implementó el "Tour de la gratitud" para reencontrarse con el electorado tras las votaciones del año pasado. Inicialmente visitó la provincia de Córdoba, pero ahora su próximo destino sería Mendoza.

Embed Cuándo llegaría Javier Milei a Mendoza Si bien la fecha estaría por confirmarse, el arco político se ilusiona con una visita en la previa de las elecciones municipales del 22 de febrero. El reencuentro de Milei con su electorado mendocino —y seguramente con Alfredo Cornejo— podría darse entre el 17 y el 19 de febrero.

San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz irán a las urnas, mientras el Presidente sumará su apoyo en busca de teñir de violeta —aún más— el territorio mendocino.

Además, la fecha tendrá una carga especial dado que estará abierto el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará el soporte de los gobernadores para que avancen los proyectos de reformas que impulsa el oficialismo para la segunda mitad del mandato.