Javier Milei ya está en Davos para participar del Foro Económico Mundial

El jefe de Estado arribó a Zurich y llegó a Davos antes de lo previsto (al menos un par de horas antes) porque fue trasladado en helicóptero , algo inusual porque la conexión entre ambas ciudades suele hacerse por vía terrestre.

Los motivos Los proyectos que el Gobierno nacional dejó afuera del temario de las sesiones extraordinarias

En su primera imagen desde Suiza, Milei se mostró sobre la nieve y vestido con el mameluco de YPF, acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.

La agenda oficial indica que Milei -el jefe de Estado que mayor interés concita en el Foro después de Trump - se encontrará esta noche (hora de Suiza) con Maurice Ostro , un filántropo y emprendedor británico muy conectado con Boris Johnson, expremier británico. Ostro es reconocido por su trabajo ecuménico entre cristianos y judíos, una agenda interreligiosa que interesa al presidente.

El miércoles Javier Milei disertará durante 30 minutos

Mañana es el día clave de la gira presidencial porque el mandatario disertará durante 30 minutos en el Foro Económico de Davos. Antes de su participación -en el mismo auditorio- estará Donald Trump, que desplegará una agenda acorde con la crisis que protagonizan Estados Unidos y Europa.

El presidente utilizará su tiempo para describir su mirada sobre el tablero internacional, ratificar su alineamiento con Estados Unidos y hacer un balance de su programa de ajuste económico.

Antes de hablar en el Foro Económico, Milei saludará a Guy Parmelin, titular de la Confederación Suiza, y a continuación participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”. Mañana, el presidente seguramente describirá cómo funcionó el plan de ajuste para llevar la inflación 2025 a su nivel más bajo en ocho años.

La noticia relevante en la previa del Foro fue la confirmación de la Casa Rosada de que Milei participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz, el organismo multinacional que impulsa Trump para reducir la influencia diplomática de la ONU.