Javier Milei se reunirá en Suiza con banqueros, empresarios y un Presidente.

El presidente Javier Milei ultima detalles para partir este lunes por la noche rumbo a Zurich , en Suiza , donde protagonizará una extensa agenda de actividades que incluye su disertación en el Foro Económico de Davos y encuentros con banqueros y empresarios.

El mandatario viajará acompañado de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También lo hará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , informó Noticias Argentinas.

Quien no asistirá será Manuel Adorni, jefe de Gabinete , a quien el jefe de Estado decidió dejar en la Casa Rosada como principal hombre de confianza durante su ausencia, en un contexto marcado por la tensa relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien quedará formalmente a cargo del Poder Ejecutivo.

La delegación presidencial partirá a las 21, con planes de aterrizar a las 15:30 del martes, que incluye un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro , a las 21 (hora local). Se trata del titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos .

Para el miércoles 21 de enero, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Javier Milei, Donald Trump, Luis Caputo 14-10-25 Javier Milei, junto a Donald Trump. Foto: Oficina del Presidente de la República Argentina

Algunos minutos más tarde, participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings, que apuesta a fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo entre las naciones.

A las 11.30, Milei se reunirá con representantes de bancos globales y, a las 15.30, se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro. Allí tomará la palabra luego de su par republicano Donald Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay pedido formal de audiencia.

El jueves, el Presidente dará una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva emprenderá el regreso al país. El aterrizaje será el viernes 23 de enero, a las 6.

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos

El Foro Económico Mundial de Davos reúne a los principales líderes políticos y económicos del mundo. En este 2026 contará con la participación del presidente Javier Milei con un discurso centrado en las ideas de la libertad. Conocido formalmente como World Economic Forum (WEF), el organismo es una organización no gubernamental internacional con sede en Cologny, en el cantón de Ginebra, Suiza.

Será del 19 al 23 de enero, la cumbre abordará desafíos globales, cooperación internacional y nuevas tecnologías, bajo el lema “El espíritu del diálogo”, busca generar consensos en un contexto global atravesado por alianzas tensas, normas cuestionadas y una confianza erosionada. El programa prevé debates sobre crecimiento inclusivo, resiliencia económica, competitividad y el despliegue responsable de tecnologías transformadoras, como la inteligencia artificial generativa.