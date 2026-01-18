18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Casa Rosada

La movida de Javier Milei para bloquear a Villarruel durante su viaje a Davos

El Presidente viaja a Suiza con su círculo más cercano, aunque diagramó una estrategia para contener a la vice mientras él esté ausente. Cómo es la agenda local.

Vínculo roto. Javier Milei se va del país y tendrá a Villarruel cortita.

Vínculo roto. Javier Milei se va del país y tendrá a Villarruel "cortita".

FOTO: NA

Si bien por la Constitución la vicepresidenta queda formalmente a cargo del Poder Ejecutivo, en el oficialismo admiten que el vínculo político con Villarruel está roto, lo que llevó al entorno presidencial a reforzar el esquema de conducción desde Balcarce 50.

Lee además
Casa Rosada declaró organización terrorista a la Fuerza Quds.
Conflicto bilateral

Irán rechazó la decisión de Milei de declarar terrorista a la Fuerza Quds y anticipó una "respuesta adecuada"
El mediático disparó contra el artista popular, pero después se retractó.
En Jesús María

Jorge Rial destrozó al Chaqueño Palavecino por su show junto a Milei y después se retractó

Manuel Adorni, el enlace directo con Javier Milei y Karina durante su participación en Davos

La decisión de que Manuel Adorni permanezca en la Argentina responde a la necesidad de que haya un funcionario de extrema confianza en contacto permanente con Javier y Karina Milei ante cualquier eventualidad durante el viaje.

Desde la Casa Rosada señalan que el jefe de Gabinete será el encargado de centralizar la gestión diaria y reportar directamente al denominado “triángulo de hierro”, evitando que la conducción política quede bajo la órbita exclusiva de una vicepresidencia con la que no hay diálogo fluido.

javier milei y adorni, sala de periodistas.jpeg
Manuel Adorni, hombre de extrema confianza de Javier Milei, no viaja a Davos.

Manuel Adorni, hombre de extrema confianza de Javier Milei, no viaja a Davos.

Milei viajará a Suiza acompañado por Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller y Pablo Quirno, mientras se prepara para su discurso en Davos, previsto para el miércoles.

El nuevo episodio que profundizó la desconfianza con la vicepresidenta

La distancia entre el Presidente y Villarruel no es nueva, pero se profundizó tras el viaje de la vicepresidenta a la Patagonia, donde visitó zonas afectadas por los incendios forestales.

En el Ejecutivo interpretaron ese movimiento como una jugada de posicionamiento político personal, especialmente porque Milei ya había definido que no viajaría a la región. Incluso, desde el oficialismo cuestionaron supuestos pedidos logísticos de la vice, versiones que fueron desmentidas por su entorno.

Busca cualquier manera de sumar un poroto político”, deslizaron fuentes cercanas al Presidente, reflejando el malestar que persiste en la cúpula libertaria.

Milei y Villarruel
La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, completamente rota.

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, completamente rota.

Semana clave en el Congreso y agenda de extraordinarias

La permanencia de Adorni en Buenos Aires también está vinculada al clima político de las próximas semanas, con el inicio del período de sesiones extraordinarias en el Congreso como telón de fondo.

El oficialismo buscará avanzar con tres ejes centrales de su agenda legislativa:

  • Reforma laboral, considerada clave para el programa económico.

  • Modificación de la Ley de Glaciares, que promete fuertes debates.

  • Ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, presentado como un logro de política exterior.

En ese marco, funcionarios de peso como Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem mantienen una agenda centrada casi exclusivamente en la negociación parlamentaria, mientras el Presidente apuesta a blindar la gestión política desde la Casa Rosada durante su gira internacional.

Fuente: con información de TN

Temas
Seguí leyendo

Qué pasa con el uranio en Mendoza: la situación de Sierra Pintada y Huemul

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos, la cumbre a la que asistirá Javier Milei

Milei, tras la firma del acuerdo con la UE: "El mayor logro del Mercosur desde su creación"

Trump sumó a la Argentina al Consejo de Paz para Gaza y Milei confirmó que será miembro fundador

Videos: Milei cantó con el Chaqueño Palavecino y agradeció a Córdoba por el respaldo electoral

Día histórico: Paraguay reúne a la Unión Europa y el Mercosur para concretar la firma del acuerdo

El Gobierno anunció que Argentina participará de la misión de la NASA para volver a la Luna

Reforma laboral: el costo fiscal que tensiona la negociación con las provincias

LO QUE SE LEE AHORA
Sierra Pintada es la mina más avanzada de Argentina. ¿Cuál es su futuro?
minería

Qué pasa con el uranio en Mendoza: la situación de Sierra Pintada y Huemul

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje.
Así será la intervención vial

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje