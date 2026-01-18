La movida de Javier Milei para bloquear a Villarruel durante su viaje a Davos

Vínculo roto. Javier Milei se va del país y tendrá a Villarruel "cortita".

El presidente Javier Milei viaja al Foro Económico Mundial de Davos sin Manuel Adorni , a quien decidió dejar en la Casa Rosada como principal hombre de confianza durante su ausencia , en un contexto marcado por la tensa relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel .

Si bien por la Constitución la vicepresidenta queda formalmente a cargo del Poder Ejecutivo, en el oficialismo admiten que el vínculo político con Villarruel está roto , lo que llevó al entorno presidencial a reforzar el esquema de conducción desde Balcarce 50.

En Jesús María Jorge Rial destrozó al Chaqueño Palavecino por su show junto a Milei y después se retractó

Conflicto bilateral Irán rechazó la decisión de Milei de declarar terrorista a la Fuerza Quds y anticipó una "respuesta adecuada"

La decisión de que Manuel Adorni permanezca en la Argentina responde a la necesidad de que haya un funcionario de extrema confianza en contacto permanente con Javier y Karina Milei ante cualquier eventualidad durante el viaje.

Desde la Casa Rosada señalan que el jefe de Gabinete será el encargado de centralizar la gestión diaria y reportar directamente al denominado “triángulo de hierro” , evitando que la conducción política quede bajo la órbita exclusiva de una vicepresidencia con la que no hay diálogo fluido.

javier milei y adorni, sala de periodistas.jpeg Manuel Adorni, hombre de extrema confianza de Javier Milei, no viaja a Davos.

Milei viajará a Suiza acompañado por Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller y Pablo Quirno, mientras se prepara para su discurso en Davos, previsto para el miércoles.

El nuevo episodio que profundizó la desconfianza con la vicepresidenta

La distancia entre el Presidente y Villarruel no es nueva, pero se profundizó tras el viaje de la vicepresidenta a la Patagonia, donde visitó zonas afectadas por los incendios forestales.

En el Ejecutivo interpretaron ese movimiento como una jugada de posicionamiento político personal, especialmente porque Milei ya había definido que no viajaría a la región. Incluso, desde el oficialismo cuestionaron supuestos pedidos logísticos de la vice, versiones que fueron desmentidas por su entorno.

“Busca cualquier manera de sumar un poroto político”, deslizaron fuentes cercanas al Presidente, reflejando el malestar que persiste en la cúpula libertaria.

Milei y Villarruel La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, completamente rota.

Semana clave en el Congreso y agenda de extraordinarias

La permanencia de Adorni en Buenos Aires también está vinculada al clima político de las próximas semanas, con el inicio del período de sesiones extraordinarias en el Congreso como telón de fondo.

El oficialismo buscará avanzar con tres ejes centrales de su agenda legislativa:

Reforma laboral , considerada clave para el programa económico.

Modificación de la Ley de Glaciares , que promete fuertes debates.

Ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, presentado como un logro de política exterior.

En ese marco, funcionarios de peso como Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem mantienen una agenda centrada casi exclusivamente en la negociación parlamentaria, mientras el Presidente apuesta a blindar la gestión política desde la Casa Rosada durante su gira internacional.

Fuente: con información de TN