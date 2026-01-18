Qué es el Foro Económico Mundial de Davos, la cumbre a la que asistirá Javier Milei

Javier Milei en Davos (2024), uno de los foros donde criticó la Agenda 2030 y la sustentabilidad.

El Foro Económico Mundial de Davos vuelve a reunir a los principales líderes políticos y económicos del mundo en su edición 2026 , que contará con la participación del presidente Javier Milei con un discurso centrado en las ideas de la libertad . Del 19 al 23 de enero , la cumbre abordará desafíos globales , cooperación internacional y nuevas tecnologías.

Conocido formalmente como World Economic Forum (WEF) , el organismo es una organización no gubernamental internacional con sede en Cologny , en el cantón de Ginebra, Suiza. Desde allí impulsa su reunión anual en la ciudad alpina de Davos , que convoca a más de 3.000 participantes de cerca de 130 países . Según su definición oficial, el Foro funciona como una plataforma global, imparcial y sin fines de lucro , orientada a fortalecer la cooperación público-privada y promover soluciones a problemas complejos.

El Foro fue fundado en 1971 por el economista alemán Klaus Schwab , bajo el nombre de Foro Europeo de Gestión . En sus inicios, el objetivo era analizar cómo las empresas europeas podían mejorar sus prácticas frente al modelo estadounidense. Sin embargo, los cambios geopolíticos de la década del 70 marcaron un giro clave. “Los acontecimientos de 1973, como el colapso del sistema de Bretton Woods y la guerra árabe-israelí, ampliaron el enfoque hacia cuestiones económicas y sociales”, explica el propio WEF en su repaso histórico.

Ese proceso llevó a que en 1974 se invitara por primera vez a líderes políticos , a que en 1987 adoptara su nombre actual y a que en 2015 fuera reconocido formalmente como organización internacional .

El Foro Económico Mundial de Davos se consolida como un espacio de diálogo estratégico, aunque también como un espacio polémico.

El escenario global donde Milei buscará marcar posición

La 56ª Reunión Anual, bajo el lema “El espíritu del diálogo”, busca generar consensos en un contexto global atravesado por alianzas tensas, normas cuestionadas y una confianza erosionada. El programa prevé debates sobre crecimiento inclusivo, resiliencia económica, competitividad y el despliegue responsable de tecnologías transformadoras, como la inteligencia artificial generativa.

En este marco, Javier Milei brindará un extenso discurso y mantendrá encuentros con jefes de Estado y de Gobierno, en un escenario donde también habrá una fuerte cobertura mediática, más de 200 sesiones transmitidas en vivo y espacios de participación ciudadana como el Foro Abierto. Allí, se explayará sobre las "ideas de la libertad".

El encuentro no está exento de críticas. Desde sectores de izquierda y organizaciones sociales se cuestiona al Foro por promover posturas favorables a la concentración de la riqueza y por la fuerte presencia de grandes corporaciones. No obstante, el WEF sostiene que su diversidad —con una fuerte participación del Sur Global— permite integrar miradas múltiples.

Además de mandatarios y CEOs, Davos reúne a académicos, representantes sindicales, organizaciones religiosas, emprendedores sociales, figuras culturales y jóvenes líderes de la comunidad Global Shapers, consolidándose como un espacio clave para anticipar las tendencias económicas y políticas del año.