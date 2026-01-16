El Gobierno anunció que Argentina participará de la misión de la NASA para volver a la Luna

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Argentina formará parte de la misión Artemis II de la NASA , el programa espacial con el que Estados Unidos volverá a enviar astronautas a la órbita lunar por primera vez desde el fin del Programa Apolo, en 1972.

La participación argentina se dará a través del despliegue del microsatélite Atenea , desarrollado por la CONAE junto a organismos científicos y universidades nacionales, en una misión que marcará un hito en la exploración espacial moderna .

Según informó la Oficina del Presidente , Artemis II está programada para despegar el viernes 6 de febrero y será la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo . A diferencia de las misiones Apolo, los astronautas no descenderán sobre la superficie lunar.

La nave realizará un vuelo alrededor del lado oculto de la Luna , alcanzando una distancia récord de 72.000 kilómetros de la Tierra , el punto más lejano al que haya llegado un ser humano.

La misión tendrá una duración aproximada de diez días y seguirá una trayectoria denominada free return, que permitirá a la nave Orion regresar a la Tierra utilizando la gravedad lunar.

El rol del microsatélite argentino Atenea en la misión de la NASA a la Luna

Durante el lanzamiento, se pondrá en órbita profunda el microsatélite Atenea, un desarrollo nacional que involucró a la CONAE, la empresa VENG S.A., el Instituto Argentino de Radioastronomía, la CNEA, la UNLP, la UNSAM y la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Según el comunicado oficial, Atenea permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, aportando información clave a la NASA. Entre sus principales funciones se destacan:

Medición de radiación en órbitas profundas .

Evaluación de componentes para uso espacial .

Captación de datos GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria .

Validación de enlaces de comunicación de largo alcance.

Desde el Gobierno destacaron que la selección de este desarrollo argentino responde a los altísimos estándares de calidad y confiabilidad que exige una misión tripulada de estas características.

Quiénes viajarán a bordo de Artemis II

La nave Orion transportará a cuatro astronautas de Estados Unidos y Canadá. El equipo estará integrado por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quien se convertirá en el primer astronauta de su país en viajar alrededor de la Luna.

Koch, además, ostenta el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer, con 328 días en el espacio.

Luna - NASA La NASA envía una nueva misión a la Luna tras más de 50 años.

Alineamiento estratégico de Argentina con Estados Unidos

La decisión de integrar la misión Artemis II se inscribe en una nueva señal política del alineamiento internacional del gobierno de Milei con Estados Unidos, en sintonía con la administración de Donald Trump, que impulsa el fortalecimiento del programa espacial como parte de su agenda estratégica y tecnológica.

En el comunicado oficial, la Casa Rosada remarcó que la inversión en desarrollo tecnológico e investigación en áreas estratégicas es una prioridad, en contraposición con recortes en otras áreas que el Gobierno considera no esenciales.

La participación argentina en una misión clave de la NASA aparece así como otro gesto concreto de acercamiento político, científico y geopolítico con Washington, al que la gestión mileísta ha respaldado en cada decisión y medida adoptada.