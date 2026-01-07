La NASA volverá a la Luna: anunció su primera misión tripulada tras 50 años

La NASA prepara el r egreso humano al entorno lunar con Artemis II , la primera misión tripulada alrededor de la Luna en 50 años . Programada para iniciar el 6 de febrero con una ventana que se extendería hasta abril , la misión de diez días pondrá a prueba la nave Orion y las operaciones que abrirán paso a futuras misiones a Marte .

Artemis II será una misión tripulada compuesta por cuatro astronautas: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista) y Jeremy Hansen (agencia espacial canadiense) . El despegue partirá desde el Centro Espacial Kennedy , en Florida, a bordo del cohete Space Launch System (SLS). La nave Orion, realizará la secuencia de lanzamiento y maniobras previstas para alcanzar la trayectoria translunar .

La misión tiene carácter de vuelo de prueba , ya que su objetivo inmediato es verificar que Orion y los sistemas asociados sostengan a una tripulación durante una misión de larga duración fuera de la órbita terrestre baja . A diferencia de las misiones Apolo , Artemis II no alunizará, sino que será una travesía alrededor de la Luna de unos diez días .

Artemis II forma parte de una estrategia a largo plazo que busca restablecer una presencia humana sostenida en la Luna para investigación científica y ensayo tecnológico . Los datos operativos y biomédicos que aporte serán clave para diseñar y garantizar misiones más ambiciosas , con Marte como objetivo final.

En ese sentido, Artemis II funciona como un escalón entre el vuelo no tripulado de Artemis I y la futura Artemis III, que sí prevé el regreso humano a la superficie lunar.

Cómo será el viaje alrededor de la Luna

Tras el lanzamiento, el SLS impulsará a Orion fuera de la atmósfera; el conjunto realizará dos órbitas de verificación alrededor de la Tierra antes de ejecutar la maniobra de inyección translunar. El viaje hacia la Luna tomará aproximadamente cuatro días. En ruta, la tripulación realizará comprobaciones de proximidad, pruebas de sistemas y evaluaciones médicas; los controladores en tierra supervisarán el rendimiento de los equipos.

Al llegar al entorno lunar, Orion describirá una trayectoria de aproximación y retorno que permite probar comunicaciones, navegación y procedimientos de reentrada en condiciones de espacio profundo. Finalmente, la nave emprenderá el viaje de regreso y reentrará en la atmósfera terrestre para amerizar y concluir la misión.

