"Misógino", "papelón", "lamentable": las críticas de la oposición al discurso de Milei en Davos

El ex candidato a jefe porteño por Unión por la Patria Leandro Santoro apeló a la ironía para rechazar el mensaje de Milei, y escribió: "Excelente el Presidente luchando contra la Internacional Comunista de Davos!! Otro acierto indiscutido de la diplomacia Argentina que se suma a la acertada decisión de nombrar un secretario de Culto que se destaca por insultar a todas las religiones".

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer , integrante de Hacemos Coalición Federal, la bancada que lidera Miguel Pichetto, fue más dura y sostuvo: "El discurso del Presidente en Davos, cargado de soberbia irracional, que no distingue la barricada de campaña con la reunión de los líderes del mundo, que no entiende la democracia y el progreso social, nos avergüenza como país. Lamentable".

Embed El discurso del Presidente en Davos, cargado de soberbia irracional, que no distingue la barricada de campaña con la reunión de los líderes del mundo, que no entiende la democracia y el progreso social, nos avergüenza como país. Lamentable. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) January 17, 2024

Y agregó: "El hombre que habla así en Davos, a contramano del mundo y solo referenciado en sí mismo y en las fuerzas del cielo, le pide superpoderes al Congreso. No parece sano concederlos. Nos interesa gobernabilidad, que no pierdan los más débiles y crear condiciones para crecer. No es así".