Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

Por Sitio Andino Policiales







Un operativo de control realizado por la Policía de Mendoza, a través de la Policía Rural Delegación Centro, derivó en la clausura total de una panadería en el departamento de Las Heras y en el decomiso de más de 21 toneladas de productos panificados, incluyendo materia prima y mercadería destinada a la venta.

Sin título (3) Panadería clausurada y miles de kilos de alimentos decomisados en Las Heras Cómo fue el operativo en una panadería de Las Heras El procedimiento se llevó a cabo hace unos días en un establecimiento ubicado en Callejón Barrionuevo, con la intervención conjunta de personal policial, Bromatología del Municipio de Las Heras y la Dirección de Inocuidad de Alimentos. Durante la inspección, las autoridades constataron la falta de habilitación del comercio y graves deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias. Se detectó la presencia de insectos y roedores, incluidos excrementos en los sectores de acopio de materia prima, así como un almacenamiento inadecuado del producto final, lo que representaba un riesgo significativo para la salud pública.

Sin título (4) Panadería de Las Heras cerrada por problemas sanitarios Ante esta situación, se dispuso el cese inmediato de la actividad, la clausura del local y el decomiso total de los productos. En la primera etapa se retiraron 10.180 kilos de panificados, y al día siguiente se completó el operativo con otros 11.000 kilos, alcanzando un total de 21.180 kilos fuera del circuito de comercialización. Además, se intervinieron las maquinarias utilizadas en la elaboración, se dejaron bajo acta y se tomaron muestras de harina para su análisis en un laboratorio oficial. Según las autoridades, se investiga la posible presencia de bromato de potasio, una sustancia prohibida por su peligrosidad para la salud humana.

Las actuaciones quedaron encuadradas como infracción al artículo 201 del Código Penal, que sanciona la elaboración o comercialización de productos nocivos. El establecimiento permanece totalmente clausurado, a la espera de los resultados de los análisis y de las resoluciones administrativas y judiciales correspondientes.