7 de enero de 2026
Sitio Andino
Hurto en museo histórico

Las Heras denunció el robo de un sable patrimonial del Campo Histórico El Plumerillo

El municipio de Las Heras denunció el robo de un sable de 1898 y una réplica de fusil del Campo Histórico El Plumerillo. La causa quedó en la Fiscalía de Robos.

El Campo Histórico El Plumerillo fue el escenario de un robo en Las Heras.

Por Sitio Andino Policiales

Un sable histórico y una réplica de fusil fueron robados del Campo Histórico El Plumerillo, en el departamento de Las Heras. El hecho ocurrió el 3 de enero y derivó en una denuncia formal presentada por el municipio, que confirmó que la pieza formaba parte del patrimonio local.

Las Heras: sustrajeron un sable de 1898 del Campo Histórico El Plumerillo

La pieza principal sustraída es un sable corvo de 1898, perteneciente a los Granaderos a Caballo. Según informaron desde la Municipalidad, el arma no era utilizada en combate, sino exclusivamente en ceremonias protocolares. El objeto había sido incorporado al patrimonio histórico local a través de una donación realizada por el Museo Patrio de Mar del Plata.

Desde el municipio señalaron que el sable no posee valor comercial, pero sí un alto valor histórico y simbólico, debido a su vinculación con las tradiciones militares y con la historia nacional preservada en el Campo Histórico El Plumerillo, espacio asociado a la preparación del Ejército de los Andes.

El patrimonio que fue robado del Campo Histórico El Plumerillo.

La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N°2 el domingo 4 de enero, algunas horas después del hurto. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Robos, que ya solicitó las grabaciones de las cámaras de la Guardia Urbana Municipal con el objetivo de identificar a los posibles responsables del hecho, así como se notificó a conocidos del barrio para tratar de rastrearlo.

Las autoridades buscan establecer cómo se produjo el robo y en qué momento los objetos fueron retirados del lugar.

El Campo Histórico El Plumerillo es uno de los sitios patrimoniales más relevantes de Mendoza, por lo que el hurto generó preocupación en el ámbito cultural y municipal. Las actuaciones judiciales continúan en curso.

